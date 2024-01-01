Ağızda çikolata şöleni yaşatan lezzet! Pudingli kek ile diğer tüm keklere veda edeceksiniz

Yeni bir tat keşfi yapmaya hazır mısınız? Bugün sizlere, damakları şenlendirecek bir lezzet önerimiz var. Sıradan kek tariflerine veda edin, çünkü bu pudingli kek tarifi, tadına bir kez bakanları mest ediyor. İşte pratik yapımı ve muhteşem lezzetiyle öne çıkan tüm kekleri unutturacak bu nefis tarif!

Ağızda çikolata şöleni yaşatan lezzet! Pudingli kek ile diğer tüm keklere veda edeceksiniz
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Günlük kek tariflerinden sıkıldınız mı? O zaman sizi tarihi bir lezzet yolculuğuna çıkaracak harika bir pudingli kek tarifiyle tanıştıralım. Bu keki bir kere deneyen, bir daha vazgeçemiyor!

kek tarifi

İŞTE MUAZZAM PUDİNGLİ KEK TARİFİ:

Bu nefis pudingli kekin gizemi, özenle seçilmiş malzemelerde gizli. İşte size lezzet patlaması yaşatacak malzemeler:

  • 3 adet yumurta
  • 1,5 su bardağı şeker
  • 1,5 su bardağı süt (300 ml)
  • 1 çay bardağı sıvı yağ
  • 2 su bardağı un
  • 1 paket vanilya
  • 1 paket kabartma tozu
  • 4 yemek kaşığı kakaokek tarifi 2

HAZIRLANIŞI

  1. Yumurta ve şekerin dansını yaşatacağınız karışım kabına geçin. Beyazlaşıp köpük köpük olana kadar çırpın. Ardından süt ve sıvı yağı ekleyin, bir kez daha çırpın. Elediğiniz un, kakao, vanilya ve kabartma tozunu ekleyin; homojen bir karışım elde edene kadar karıştırın. Sıvı yağ ile yağladığınız bir borcama karışımı dökün ve 170 derece fırında, fansız ayarında 40 dakika pişirin.
  2. Pişen keki fırından çıkardıktan sonra yaklaşık 5 dakika bekleyin. Ardından 1 su bardağı süt ile keki ıslatın. Bu adım, kekinize ekstra bir nemlilik katacak.
  3. Kakaolu pudingi az miktarda süt ile pişirin ve koyulaşan pudingi hazır hale getirin. Soğuyan kekin üzerine pudingi dökün ve spatula yardımıyla düzeltin. Hindistan ceviziyle tatlıyı kaplayın.
  4. Tatlıyı oda sıcaklığına gelene kadar dinlendirin, ardından buzdolabına koyarak en az 3 saat boyunca dinlendirin.
  5. Güzelce dinlenen ve puding sosu koyulaşan keki dilimleyerek servis edebilirsiniz. Hazır mısınız? Afiyet olsun!
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