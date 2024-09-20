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Ağrı'da 7. Geleneksel Geven Balı Festivali Başladı

Ağrı'da coğrafi işaretle tescillenen geven balı, geleneksel festivalle tanıtılıyor. Arıcılara destek ve doğal zenginlik vurgulandı.

Yayın Tarihi: 20.09.2024 18:31
Güncelleme Tarihi: 20.09.2024 18:34
Ağrı'da 7. Geleneksel Geven Balı Festivali Başladı

Ağrı'da 7. Geleneksel Geven Balı Festivali Düzenleniyor

Ağrı'nın yüksek rakımlı bölgelerinde üretilen ve coğrafi işaret ile tescillenen geven balının tanıtıldığı festival başladı. Agri Valiliği'nin koordinasyonunda, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Ağrı Arı Yetiştiricileri Birliği'nin işbirliğiyle düzenlenen etkinlik, Millet Bahçesi'nde gerçekleştiriliyor.

Vali Koç'tan Önemli Açıklamalar

Festivalin açılışında konuşan Vali Mustafa Koç, geven balının yalnızca bir ürün değil, aynı zamanda bu bölgenin sunduğu doğal zenginliğin ve emeğin bir yansıması olduğunu belirtti. Vali Koç, "Bu yıl yaklaşık 400 ton bal hasadı bekliyoruz. Bu başarı, arıcılarımızın özverili çalışmaları sayesinde elde edilmektedir." dedi.

Arıcılara Verilen Destekler

Koç, "Arılar Yaşasın, Hayat Yeşersin Projesi" kapsamında 100 arıcıya yaklaşık bir milyon liralık ekipman desteği sağladıklarını belirtti. Ayrıca, arıcılara güneş enerjisi panellerinin de verildiğini vurguladı. Koç, festivalin her yıl daha geniş bir kitleye ulaşması için çalışmalar yapacaklarını ifade etti.

Arıcılığın Önemi ve Türkiye'nin Durumu

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdür Yardımcısı Yunus Bayram, Türkiye'nin 3 bini endemik olmak üzere 10 bin bitki türü ile arıcılığın gelişmesine katkı sağladığını belirtti. Türkiye, 9 milyonun üzerindeki kovanla yıllık 115 bin ton bal üretimi ile dünyada Çin'den sonra ikinci sırada yer alıyor.

Festivalin Devam Edecek Aktiviteleri

Festivalde, Vali Koç ve beraberindekiler, stantları ziyaret etti, balları tattı ve üreticilerle sohbet etti. Yarına kadar sürecek olan etkinliğe Ağrı Cumhuriyet Başsavcısı Adem Çalış ve kent protokolü de katıldı.

Ağrı'nın zengin bitki örtüsüne sahip yüksek rakımlı bölgelerinde arıcılar tarafından üretilen...

Ağrı'nın zengin bitki örtüsüne sahip yüksek rakımlı bölgelerinde arıcılar tarafından üretilen, coğrafi işaretle tescillenen geven balının tanıtımı amacıyla düzenlenen festival başladı.

Ağrı'nın zengin bitki örtüsüne sahip yüksek rakımlı bölgelerinde arıcılar tarafından üretilen...

Ağrı'nın zengin bitki örtüsüne sahip yüksek rakımlı bölgelerinde arıcılar tarafından üretilen, coğrafi işaretle tescillenen geven balının tanıtımı amacıyla düzenlenen festival başladı.

Ağrı'nın zengin bitki örtüsüne sahip yüksek rakımlı bölgelerinde arıcılar tarafından üretilen...

Ağrı'nın zengin bitki örtüsüne sahip yüksek rakımlı bölgelerinde arıcılar tarafından üretilen, coğrafi işaretle tescillenen geven balının tanıtımı amacıyla düzenlenen festival başladı.

Ağrı'nın zengin bitki örtüsüne sahip yüksek rakımlı bölgelerinde arıcılar tarafından üretilen...

Ağrı'nın zengin bitki örtüsüne sahip yüksek rakımlı bölgelerinde arıcılar tarafından üretilen, coğrafi işaretle tescillenen geven balının tanıtımı amacıyla düzenlenen festival başladı.

Ağrı'nın zengin bitki örtüsüne sahip yüksek rakımlı bölgelerinde arıcılar tarafından üretilen...

Ağrı'nın zengin bitki örtüsüne sahip yüksek rakımlı bölgelerinde arıcılar tarafından üretilen, coğrafi işaretle tescillenen geven balının tanıtımı amacıyla düzenlenen festival başladı.

Ağrı'nın zengin bitki örtüsüne sahip yüksek rakımlı bölgelerinde arıcılar tarafından üretilen...

Ağrı'nın zengin bitki örtüsüne sahip yüksek rakımlı bölgelerinde arıcılar tarafından üretilen, coğrafi işaretle tescillenen geven balının tanıtımı amacıyla düzenlenen festival başladı.

Ağrı'nın zengin bitki örtüsüne sahip yüksek rakımlı bölgelerinde arıcılar tarafından üretilen...

Ağrı'nın zengin bitki örtüsüne sahip yüksek rakımlı bölgelerinde arıcılar tarafından üretilen, coğrafi işaretle tescillenen geven balının tanıtımı amacıyla düzenlenen festival başladı.

Ağrı'nın zengin bitki örtüsüne sahip yüksek rakımlı bölgelerinde arıcılar tarafından üretilen...

Ağrı'nın zengin bitki örtüsüne sahip yüksek rakımlı bölgelerinde arıcılar tarafından üretilen, coğrafi işaretle tescillenen geven balının tanıtımı amacıyla düzenlenen festival başladı.

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