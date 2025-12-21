Ağrı Emniyet Müdürü Göksel Önder Narkotik Ekiplerini Yerinde İnceledi

Ağrı Emniyet Müdürü Göksel Önder Narkotik Uygulama Noktasında İnceleme Yaptı

Göksel Önder ekiplerle sahada bilgi aldı

Ağrı İl Emniyet Müdürü Göksel Önder, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne ait uygulama noktasını ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında incelemelerde bulundu.

Ziyarette uygulama noktasında görevli polislerle bir araya gelen Önder, yapılan denetimler, uygulamaların kapsamı ve sahadaki son durum hakkında yetkililerden bilgi aldı. Görev yapan personelin çalışmalarını yakından takip eden Önder, özverili görevlerinden dolayı ekiplere teşekkür etti.

Önder açıklamasında, uyuşturucuyla mücadeleyi emniyet teşkilatının öncelikli konularından biri olarak tanımladı ve şu ifadeleri kullandı: "Uyuşturucuyla mücadele, yalnızca kolluk kuvvetlerinin yürüttüğü bir çalışma olmaktan çıkarak, toplumun geleceğine sahip çıkma kararlılığıdır. Gençlerimizi ve toplumumuzu bu zararlı alışkanlıklardan uzak tutmak için sahada gece gündüz demeden çalışıyoruz. Narkotik birimlerimiz, istihbarata dayalı çalışmaların yanı sıra uygulama ve denetimlerle de suçla mücadelede önemli bir görev üstleniyor."

Suç ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla süreceğini vurgulayan Önder, "Ağrı’da halkımızın huzur ve güvenliğini tehdit eden hiçbir yapıya müsamaha göstermeyeceğiz. Bu noktada narkotik ekiplerimizin gösterdiği hassasiyet ve fedakârlık son derece kıymetlidir. Yapılan her uygulama, atılan her adım, daha güvenli bir şehir hedefimize hizmet etmektedir." dedi.

Toplum desteğinin önemine de dikkati çeken Önder, vatandaşlara çağrıda bulunarak şunları söyledi: "Vatandaşlarımızdan gelen her ihbar bizim için çok değerlidir. Emniyet teşkilatı olarak halkımızla iş birliği içerisinde, uyuşturucu başta olmak üzere her türlü suç unsuruna karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Amacımız, çocuklarımıza ve gençlerimize daha güvenli bir gelecek bırakmaktır."

Yapılan denetimler ve uygulamalar, kentte güvenliğin artırılmasına yönelik çalışmaların ayrılmaz bir parçası olarak gösterildi. Önder'in saha ziyareti, narkotik ekiplerinin çalışmalarına dikkat çekti ve halkla iş birliğinin önemini bir kez daha vurguladı.

