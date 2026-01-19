Ağrı, kar ve fırtınaya rağmen Vali Mustafa Koç’u gözyaşlarıyla uğurladı

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Giresun Valiliğine atanan Mustafa Koç, olumsuz hava koşullarına rağmen düzenlenen duygusal bir törenle Ağrı'dan uğurlandı.

Törene yoğun katılım ve duygusal vedalar

Ağrı Valiliği bahçesinde gerçekleştirilen uğurlama törenine vali yardımcıları, kurum amirleri ve valilik personelinin yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. Kar ve fırtınaya rağmen tören alanını dolduran vatandaşlar, Giresun’a atanan Vali Mustafa Koç’u yalnız bırakmadı.

Tören sırasında duygu dolu anlar yaşandı; veda konuşması esnasında Koç’un eşi Neslihan Gül Koç gözyaşlarını tutamadı. Koç, Ağrı’da görev yapmanın kendisi için büyük bir onur olduğunu belirterek, desteklerinden ötürü vatandaşlara ve mesai arkadaşlarına teşekkür etti.

Soğuk ve fırtınalı havaya aldırış etmeyerek törene katılan vatandaşların vedası, uğurlamayı daha da anlamlı kıldı. Vali Koç, törenden sonra katılımcılarla tek tek vedalaşarak Ağrı’dan ayrıldı.

