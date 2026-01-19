Ağrı, kar ve fırtınaya rağmen Vali Mustafa Koç’u gözyaşlarıyla uğurladı

Giresun valiliğine atanan Mustafa Koç, kar ve fırtına altında vatandaşların katıldığı duygusal törenle Ağrı’dan uğurlandı.

Yayın Tarihi: 19.01.2026 13:16
Güncelleme Tarihi: 19.01.2026 13:33
Ağrı, kar ve fırtınaya rağmen Vali Mustafa Koç’u gözyaşlarıyla uğurladı

Ağrı, kar ve fırtınaya rağmen Vali Mustafa Koç’u gözyaşlarıyla uğurladı

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Giresun Valiliğine atanan Mustafa Koç, olumsuz hava koşullarına rağmen düzenlenen duygusal bir törenle Ağrı'dan uğurlandı.

Törene yoğun katılım ve duygusal vedalar

Ağrı Valiliği bahçesinde gerçekleştirilen uğurlama törenine vali yardımcıları, kurum amirleri ve valilik personelinin yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. Kar ve fırtınaya rağmen tören alanını dolduran vatandaşlar, Giresun’a atanan Vali Mustafa Koç’u yalnız bırakmadı.

Tören sırasında duygu dolu anlar yaşandı; veda konuşması esnasında Koç’un eşi Neslihan Gül Koç gözyaşlarını tutamadı. Koç, Ağrı’da görev yapmanın kendisi için büyük bir onur olduğunu belirterek, desteklerinden ötürü vatandaşlara ve mesai arkadaşlarına teşekkür etti.

Soğuk ve fırtınalı havaya aldırış etmeyerek törene katılan vatandaşların vedası, uğurlamayı daha da anlamlı kıldı. Vali Koç, törenden sonra katılımcılarla tek tek vedalaşarak Ağrı’dan ayrıldı.

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ İLE GİRESUN VALİLİĞİNE ATANAN MUSTAFA KOÇ, KAR VE FIRTINAYA RAĞMEN...

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ İLE GİRESUN VALİLİĞİNE ATANAN MUSTAFA KOÇ, KAR VE FIRTINAYA RAĞMEN VATANDAŞLARIN DA KATILDIĞI DUYGUSAL BİR TÖRENLE AĞRI'DAN UĞURLANDI.

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ İLE GİRESUN VALİLİĞİNE ATANAN MUSTAFA KOÇ, KAR VE FIRTINAYA RAĞMEN...

