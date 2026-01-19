Kadın Girişimciler Sokağı Osmangazi Meydanı'nda: 30 Dernek, 50 Katılımcı ile Üretim Şenliği

Osmangazi Belediyesi'nin Kadın Girişimciler Sokağı etkinliği, Osmangazi Meydanı Kent Lokantası'nda iki gün boyunca 30 dernek ve 50 katılımcıyla el emeği ürünleri sergiledi.

Yayın Tarihi: 19.01.2026 14:12
Güncelleme Tarihi: 19.01.2026 14:12
Kadın Girişimciler Sokağı Osmangazi Meydanı'nda: 30 Dernek, 50 Katılımcı ile Üretim Şenliği

Kadın Girişimciler Sokağı Osmangazi Meydanı'nda

Osmangazi Belediyesi, kadın istihdamı ve üretime verdiği destek doğrultusunda düzenlediği Kadın Girişimciler Sokağı organizasyonunu bu kez Osmangazi Meydanı Kent Lokantası'nda vatandaşlarla buluşturdu. İki gün süren etkinlik, el emeği göz nuru ürünleriyle hem üretici kadınlardan hem de Bursalı vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Etkinlikte takıdan tekstile, ev dekorasyonundan yöresel lezzetlere kadar geniş bir ürün yelpazesi sergilendi. Stantlar, meydanı adeta renkli bir üretim sokağına dönüştürdü ve girişimci kadınlara ürünlerini doğrudan tüketiciyle buluşturma imkanı sağladı.

Yerel üretim ve dayanışma öne çıktı

Osmangazi Belediyesi'nin projeleri kapsamında gerçekleştirilen organizasyon, kadınların ekonomik hayata daha güçlü katılmasını hedefliyor. Ziyaretçiler el emeği ürünleri keşfederken, üretici kadınlar da görünürlük ve satış imkanı elde etti.

“Kadın emeği Osmangazi’de daha değerli olacak”

Etkinliği ziyaret ederek girişimci kadınlarla bir araya gelen Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Esendemir, üretici kadınlara hayırlı işler dileyip bereketli kazançlar temennisinde bulundu. Esendemir, etkinliğe ilişkin şunları ifade etti:

“Kadın Girişimciler Sokağı’na bugün baktığımızda çok yoğun ve gurur verici bir katılım görüyoruz. Özellikle dernek sayımızda yaşanan artış bizler için ayrı bir mutluluk kaynağı. Şu anda çarşımızda 30 dernek ve 50 katılımcı yer alıyor. Bu tablo, kadınlarımızın üretme azmini ve dayanışma ruhunu en güzel şekilde ortaya koyuyor. Kadın emeği Osmangazi’de her geçen gün daha da görünür olacak, daha da değer kazanacak.”

Organizasyondan duydukları memnuniyeti dile getiren kadın girişimciler, kendilerine bu imkanı sağlayan Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'a teşekkür etti.

KADIN İSTİHDAMINA VE ÜRETİME VERDİĞİ DESTEKLE ÖNE ÇIKAN OSMANGAZİ BELEDİYESİ, HAYATA GEÇİRDİĞİ...

KADIN İSTİHDAMINA VE ÜRETİME VERDİĞİ DESTEKLE ÖNE ÇIKAN OSMANGAZİ BELEDİYESİ, HAYATA GEÇİRDİĞİ KADIN GİRİŞİMCİLER SOKAĞI ORGANİZASYONUNU BU KEZ OSMANGAZİ MEYDANI KENT LOKANTASI'NDA VATANDAŞLARLA BULUŞTURDU.

KADIN İSTİHDAMINA VE ÜRETİME VERDİĞİ DESTEKLE ÖNE ÇIKAN OSMANGAZİ BELEDİYESİ, HAYATA GEÇİRDİĞİ...

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kadın Girişimciler Sokağı Osmangazi Meydanı'nda: 30 Dernek, 50 Katılımcı ile Üretim Şenliği
2
Adıyaman'da Trabzon Hurması, Dut ve İncire 6 Milyon TL Destek Ödemesi Başladı
3
İstanbul'da Kar Manzaraları: Bağcılar ve Başakşehir Beyaza Büründü
4
Enez'de Dondurucu Gece: Patlayan Su Boruları Sularını Buzlattı
5
Bitlis'te Kar Temizliği Türküyle Renklendi
6
Giresun'a 2026'da 8 sektörde 1 milyar 836 milyon lira yatırım
7
Karabük'te Ulaşıma Kapanan Köy Yolu Sayısı 115'e Yükseldi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları