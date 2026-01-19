Kadın Girişimciler Sokağı Osmangazi Meydanı'nda: 30 Dernek, 50 Katılımcı ile Üretim Şenliği

Kadın Girişimciler Sokağı Osmangazi Meydanı'nda

Osmangazi Belediyesi, kadın istihdamı ve üretime verdiği destek doğrultusunda düzenlediği Kadın Girişimciler Sokağı organizasyonunu bu kez Osmangazi Meydanı Kent Lokantası'nda vatandaşlarla buluşturdu. İki gün süren etkinlik, el emeği göz nuru ürünleriyle hem üretici kadınlardan hem de Bursalı vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Etkinlikte takıdan tekstile, ev dekorasyonundan yöresel lezzetlere kadar geniş bir ürün yelpazesi sergilendi. Stantlar, meydanı adeta renkli bir üretim sokağına dönüştürdü ve girişimci kadınlara ürünlerini doğrudan tüketiciyle buluşturma imkanı sağladı.

Yerel üretim ve dayanışma öne çıktı

Osmangazi Belediyesi'nin projeleri kapsamında gerçekleştirilen organizasyon, kadınların ekonomik hayata daha güçlü katılmasını hedefliyor. Ziyaretçiler el emeği ürünleri keşfederken, üretici kadınlar da görünürlük ve satış imkanı elde etti.

“Kadın emeği Osmangazi’de daha değerli olacak”

Etkinliği ziyaret ederek girişimci kadınlarla bir araya gelen Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Esendemir, üretici kadınlara hayırlı işler dileyip bereketli kazançlar temennisinde bulundu. Esendemir, etkinliğe ilişkin şunları ifade etti:

“Kadın Girişimciler Sokağı’na bugün baktığımızda çok yoğun ve gurur verici bir katılım görüyoruz. Özellikle dernek sayımızda yaşanan artış bizler için ayrı bir mutluluk kaynağı. Şu anda çarşımızda 30 dernek ve 50 katılımcı yer alıyor. Bu tablo, kadınlarımızın üretme azmini ve dayanışma ruhunu en güzel şekilde ortaya koyuyor. Kadın emeği Osmangazi’de her geçen gün daha da görünür olacak, daha da değer kazanacak.”

Organizasyondan duydukları memnuniyeti dile getiren kadın girişimciler, kendilerine bu imkanı sağlayan Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'a teşekkür etti.

