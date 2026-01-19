Samsun'da Kar Eğlencesi: Şenyurt'ta Kar 1 Metreye Ulaştı

Samsun'un yüksek kesimlerinde etkili kar yağışıyla Atakum Şenyurt Mahallesi'nde bazı noktalarda kar 1 metreye ulaştı; vatandaşlar kızak ve traktörle eğlendi.

Yayın Tarihi: 19.01.2026 14:38
Güncelleme Tarihi: 19.01.2026 14:59
Samsun'da Kar Eğlencesi

SAMSUN (İHA) – Samsun'un yüksek kesimlerinde etkili olan yoğun kar yağışı, Atakum ilçesi Şenyurt Mahallesi başta olmak üzere bazı bölgelerde renkli görüntüler ortaya çıkardı.

Kar 1 metreye ulaştı, vatandaşlar eğlendi

Yetkililer ve bölge sakinleri, kar kalınlığının bazı noktalarda 1 metreye kadar ulaştığını bildirdi. Kar, çocuklar ve yetişkinler için adeta açık hava eğlencesine dönüştü.

Vatandaşlar farklı yöntemlerle kardan faydalandı; bazıları kızaklarla kayarken, bir kişi traktörün arkasına kızak bağlayarak kayma görüntüleri oluşturdu. Çevredeki izleyiciler bu anları şaşkınlık ve keyifle takip etti.

Bölgede yaşanan yoğun kar yağışı, hem günlük yaşamı etkilerken hem de halka sosyal ve eğlenceli anlar sundu.

