Enez'de Dondurucu Gece: Patlayan Su Boruları Sularını Buzlattı

Hissedilen sıcaklığın eksi derecelere düştüğü Edirne’nin Enez ilçesinde gece yaşanan dondurucu soğuk, ilçede birçok noktada su borularının patlamasına neden oldu.

Patlayan borulardan fışkıran sular saniyeler içinde dondu. Sokaklarda oluşan buz sarkıtları ve donmuş su birikintileri, ortaya buzulları andıran görüntüler çıkardı.

Vatandaşlar tedbir alıyor, yetkililer uyarıyor

Enez’deki gece, son yılların en soğuk gecelerinden biri olarak kaydedildi. Vatandaşlar soğuk havaya karşı önlem almaya çalışırken, yetkililer buzlanma ve tesisat donmalarına karşı uyarılarda bulundu.

Ortaya çıkan manzara, Enez’de kışın ne kadar sert geçtiğini gözler önüne serdi.

