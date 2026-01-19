İstanbul'da Kar Manzaraları: Bağcılar ve Başakşehir Beyaza Büründü

İstanbul'da gece bastıran kar yağışıyla Bağcılar ve Başakşehir beyaza büründü; çatılar, araçlar ve sokaklar havadan görüntülendi.

Yayın Tarihi: 19.01.2026 14:09
Güncelleme Tarihi: 19.01.2026 14:09
İstanbul'da Kar Manzaraları: Bağcılar ve Başakşehir Beyaza Büründü

İstanbul'da Kar Manzaraları: Bağcılar ve Başakşehir Beyaza Büründü

Havadan görüntüler kentteki değişimi gözler önüne serdi

İstanbul’da etkili olan kar yağışı, bazı bölgeleri beyaza bürüdü. Bağcılar ve Başakşehir, karla kaplanmış halleriyle havadan görüntülendi.

Gece saatlerinde aniden bastıran yağışın ardından kar kalınlığı bazı bölgelerde arttı. Araçların üzeri, binaların çatıları ile sokak ve caddeler karla kaplandı.

İstanbul’un beklediği karın gelmesi kentte sevinç yaratırken, her iki ilçede yolların açık olduğu, çatıların ve boş alanların beyaza büründüğü görüldü.

Ortaya çıkan havadan görüntüler, görenleri mest etti ve kentin kış manzarasını çarpıcı karelerle yansıttı.

İSTANBUL'DA ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞI BAZI BÖLGELERİ BEYAZA BÜRÜDÜ

İSTANBUL'DA ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞI BAZI BÖLGELERİ BEYAZA BÜRÜDÜ

İSTANBUL'DA ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞI BAZI BÖLGELERİ BEYAZA BÜRÜDÜ

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

İLGİLİ HABERLER

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kadın Girişimciler Sokağı Osmangazi Meydanı'nda: 30 Dernek, 50 Katılımcı ile Üretim Şenliği
2
Adıyaman'da Trabzon Hurması, Dut ve İncire 6 Milyon TL Destek Ödemesi Başladı
3
İstanbul'da Kar Manzaraları: Bağcılar ve Başakşehir Beyaza Büründü
4
Enez'de Dondurucu Gece: Patlayan Su Boruları Sularını Buzlattı
5
Bitlis'te Kar Temizliği Türküyle Renklendi
6
Giresun'a 2026'da 8 sektörde 1 milyar 836 milyon lira yatırım
7
Karabük'te Ulaşıma Kapanan Köy Yolu Sayısı 115'e Yükseldi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları