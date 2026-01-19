İstanbul'da Kar Manzaraları: Bağcılar ve Başakşehir Beyaza Büründü

Havadan görüntüler kentteki değişimi gözler önüne serdi

İstanbul’da etkili olan kar yağışı, bazı bölgeleri beyaza bürüdü. Bağcılar ve Başakşehir, karla kaplanmış halleriyle havadan görüntülendi.

Gece saatlerinde aniden bastıran yağışın ardından kar kalınlığı bazı bölgelerde arttı. Araçların üzeri, binaların çatıları ile sokak ve caddeler karla kaplandı.

İstanbul’un beklediği karın gelmesi kentte sevinç yaratırken, her iki ilçede yolların açık olduğu, çatıların ve boş alanların beyaza büründüğü görüldü.

Ortaya çıkan havadan görüntüler, görenleri mest etti ve kentin kış manzarasını çarpıcı karelerle yansıttı.

