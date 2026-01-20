Yatağan Pazaryeri Modern ve Konforlu Yapıya Kavuşuyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin Yatağan Pazaryerinde başlattığı bakım, onarım ve tadilat çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Yaklaşık 17 milyon 305 bin TL tutarındaki yatırım, pazaryerini daha modern ve işlevsel bir yapıya kavuşturmayı hedefliyor.

Kapsamlı yenileme: çatıdan zemine

Proje kapsamında pazaryerinin çatıdan zemine kadar birçok noktası baştan sona yenileniyor. Muğla Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlara daha sağlıklı, güvenli ve konforlu bir alışveriş ortamı sunmayı amaçlıyor.

Çatı yükseltiliyor, serinletme sistemleri kuruluyor

Mevcut yapının çatı yüksekliği artırılacak ve yaz aylarında rahat alışveriş için pazaryerine serinletme sistemleri entegre edilecek. Mevcut çelik yapı, ilave çelik kolonlarla güçlendirilirken, çatı örtüsü sandviç paneller ile yenilenecek.

Zemin yenileniyor, drenaj sorunu çözülüyor

Pazaryerindeki işyerlerinde doğrama ve kepenk imalatları yapılacak; iç ve dış cephelerde sıva ve boya tadilatları gerçekleştirilecek. Zemin, çelik hasırlı saha betonu ile güçlendirilerek dayanıklılığı artırılacak, temizlik sırasında oluşan yıkama sularının tahliyesi için kanal imalatı yapılacak.

Görüşler: Esnaf ve başkanın değerlendirmesi

Pazaryeri esnaflarından Mustafa Gereme, çalışmalara ilişkin, "Pazaryerimizin yenilenmesiyle birçok sıkıntıdan kurtulacağız. Önceden yerimiz basık kalıyordu, şimdi pazaryerinin çatı yüksekliği artırılıyor. Esnaf ve vatandaş için önemli bir projeydi. Ahmet Başkanımıza bu proje için teşekkür ediyoruz" dedi.

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ise, "Yatağan Pazaryerinde başlattığımız bu çalışma ile esnafımızın ve vatandaşlarımızın daha sağlıklı, güvenli ve konforlu bir ortamda bir araya gelmesini amaçlıyoruz. Yatağan’ımıza yakışır, modern ve işlevsel bir pazaryerini en kısa sürede hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız. 13 ilçemizin ihtiyaçlarını yerinde tespit ederek yatırımlarımızı sürdürüyor, Muğla’mızın her köşesinde yaşam kalitesini artırmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

