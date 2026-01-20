Yatağan Pazaryeri Modern ve Konforlu Yapıya Kavuşuyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Yatağan Pazaryeri'ni yaklaşık 17 milyon 305 bin TL'lik yatırımla baştan aşağı yeniliyor; çatı yükseltiliyor, zemin güçlendiriliyor ve modern serinletme sistemleri kurulacak.

Yayın Tarihi: 20.01.2026 14:24
Güncelleme Tarihi: 20.01.2026 14:24
Yatağan Pazaryeri Modern ve Konforlu Yapıya Kavuşuyor

Yatağan Pazaryeri Modern ve Konforlu Yapıya Kavuşuyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin Yatağan Pazaryerinde başlattığı bakım, onarım ve tadilat çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Yaklaşık 17 milyon 305 bin TL tutarındaki yatırım, pazaryerini daha modern ve işlevsel bir yapıya kavuşturmayı hedefliyor.

Kapsamlı yenileme: çatıdan zemine

Proje kapsamında pazaryerinin çatıdan zemine kadar birçok noktası baştan sona yenileniyor. Muğla Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlara daha sağlıklı, güvenli ve konforlu bir alışveriş ortamı sunmayı amaçlıyor.

Çatı yükseltiliyor, serinletme sistemleri kuruluyor

Mevcut yapının çatı yüksekliği artırılacak ve yaz aylarında rahat alışveriş için pazaryerine serinletme sistemleri entegre edilecek. Mevcut çelik yapı, ilave çelik kolonlarla güçlendirilirken, çatı örtüsü sandviç paneller ile yenilenecek.

Zemin yenileniyor, drenaj sorunu çözülüyor

Pazaryerindeki işyerlerinde doğrama ve kepenk imalatları yapılacak; iç ve dış cephelerde sıva ve boya tadilatları gerçekleştirilecek. Zemin, çelik hasırlı saha betonu ile güçlendirilerek dayanıklılığı artırılacak, temizlik sırasında oluşan yıkama sularının tahliyesi için kanal imalatı yapılacak.

Görüşler: Esnaf ve başkanın değerlendirmesi

Pazaryeri esnaflarından Mustafa Gereme, çalışmalara ilişkin, "Pazaryerimizin yenilenmesiyle birçok sıkıntıdan kurtulacağız. Önceden yerimiz basık kalıyordu, şimdi pazaryerinin çatı yüksekliği artırılıyor. Esnaf ve vatandaş için önemli bir projeydi. Ahmet Başkanımıza bu proje için teşekkür ediyoruz" dedi.

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ise, "Yatağan Pazaryerinde başlattığımız bu çalışma ile esnafımızın ve vatandaşlarımızın daha sağlıklı, güvenli ve konforlu bir ortamda bir araya gelmesini amaçlıyoruz. Yatağan’ımıza yakışır, modern ve işlevsel bir pazaryerini en kısa sürede hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız. 13 ilçemizin ihtiyaçlarını yerinde tespit ederek yatırımlarımızı sürdürüyor, Muğla’mızın her köşesinde yaşam kalitesini artırmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

YATAĞAN PAZARYERİ MODERN VE KONFORLU BİR YAPIYA KAVUŞUYOR

YATAĞAN PAZARYERİ MODERN VE KONFORLU BİR YAPIYA KAVUŞUYOR

YATAĞAN PAZARYERİ MODERN VE KONFORLU BİR YAPIYA KAVUŞUYOR

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Muğla Menteşe'de Esnaf Dondurucu Soğuğa Karşı Ateş Yaktı
2
Şahinbey'de Kadınlar Üretiyor: Özgecan Kurslarında Filografi ve Ahşap Boyama
3
Bodrum, Marmaris ve Datça'ya Kuvvetli Fırtına Uyarısı
4
Kütahya'da 20 Ocak 'Kanlı Ocak' Anması
5
Artvin'de Kar Yağışı Etkisini Sürdürüyor: Şehir Merkezi Beyaza Büründü
6
Canik'te 12 bin 132 Kadına Mesleki Eğitim: Yeni Hanım Konakları Açıldı
7
Oltu'da Sokak Köpeği Çatıda 10 Yavru Doğurdu — Mahalle Yardım Bekliyor

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları