Artvin'de Kar Yağışı Etkisini Sürdürüyor: Şehir Merkezi Beyaza Büründü

Artvin'de kar yağışı etkisini sürdürüyor
Kent merkezinde ulaşım tedbirleri artırıldı
Artvin'de sabah saatlerinden itibaren yeniden etkisini artıran kar yağışı, kent genelinde hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Yoğun kar nedeniyle şehir merkezi kısa sürede beyaza büründü.
Artvin Belediyesi ekipleri, cadde ve sokaklarda aralıksız kar temizleme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor. Özellikle ana arterler ve yoğun kullanılan güzergâhlarda iş makineleriyle biriken kar temizlendi.
Şehir merkezinde kar kalınlığının yer yer 30 santimetre'yi bulduğu belirtilirken, yüksek kesimlerde ise kar kalınlığının 1 metre'yi aştığı öğrenildi.
İl Özel İdaresi ekipleri de köy yollarında kar küreme çalışmalarını sürdürüyor; kapalı köy yollarını ulaşıma açmak için ekipler yoğun çalışma yürütüyor.
Kar yağışının sabah mesai saatlerine denk gelmesiyle sürücüler trafikte zor anlar yaşadı. Yetkililer, buzlanma riskine karşı dikkatli olunması ve kış lastiği ile zincirsiz yola çıkılmaması konusunda uyarılarda bulundu.
Öte yandan kar yağışı, çocukların yüzünü güldürdü. Mahalle aralarında kar topu oynayan çocuklar beyaz örtünün keyfini çıkardı.
