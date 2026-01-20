Sincik'te Yoğun Kar: Yasıkaya'ya 10 Gündür Ulaşım Yok

Sincik'te yoğun kar nedeniyle bazı köylere ulaşım kesildi; Serince Köyü Yasıkaya mezrasına 10 gündür erişilemiyor, kar örtüsü yer yer 5 metreye ulaştı.

Yayın Tarihi: 20.01.2026 12:45
Güncelleme Tarihi: 20.01.2026 12:45
Adıyaman’ın Sincik ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle bazı köylere ulaşım sağlanamıyor. İlçe genelinde karla mücadele çalışmaları sürüyor.

Karla mücadelede güncel durum

Özellikle yüksek rakımlı bölgelerde tipi nedeniyle kar kalınlığının yer yer 5 metreyi bulduğu belirtildi. Serince Köyü Yasıkaya mezrasına ise 10 gündür ulaşım sağlanamıyor. Bölgedeki kar örtüsünün ortalama 2 metre olduğu ifade ediliyor.

Vatandaşların talebi ve yapılan çalışmalar

Bölgede yaşayan vatandaşlar, Yasıkaya mezrasına 10 gündür ulaşımın kesik olduğunu belirterek, İlçe Özel İdare Müdürlüğü’ne bağlı yalnızca bir kepçe ile yürütülen çalışmada üç gündür ancak 300 metre yol açılabildiğini söyledi. Vatandaşlar, köye ulaşıma devam edilebilmesi için kar savurma makinesine ihtiyaç duyulduğunu belirterek yetkililere çağrıda bulundu.

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

