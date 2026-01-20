Sincik'te Yoğun Kar: Yasıkaya'ya 10 Gündür Ulaşım Yok

Adıyaman’ın Sincik ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle bazı köylere ulaşım sağlanamıyor. İlçe genelinde karla mücadele çalışmaları sürüyor.

Karla mücadelede güncel durum

Özellikle yüksek rakımlı bölgelerde tipi nedeniyle kar kalınlığının yer yer 5 metreyi bulduğu belirtildi. Serince Köyü Yasıkaya mezrasına ise 10 gündür ulaşım sağlanamıyor. Bölgedeki kar örtüsünün ortalama 2 metre olduğu ifade ediliyor.

Vatandaşların talebi ve yapılan çalışmalar

Bölgede yaşayan vatandaşlar, Yasıkaya mezrasına 10 gündür ulaşımın kesik olduğunu belirterek, İlçe Özel İdare Müdürlüğü’ne bağlı yalnızca bir kepçe ile yürütülen çalışmada üç gündür ancak 300 metre yol açılabildiğini söyledi. Vatandaşlar, köye ulaşıma devam edilebilmesi için kar savurma makinesine ihtiyaç duyulduğunu belirterek yetkililere çağrıda bulundu.

ADIYAMAN’IN SİNCİK İLÇESİNDE ETKİLİ OLAN YOĞUN KAR YAĞIŞI NEDENİYLE BAZI KÖYLERE ULAŞIM SAĞLANAMIYOR.