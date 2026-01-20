Alaplı’da ölü bulunan adliye çalışanı Mustafa Uçar defnedildi

Zonguldak Alaplı'da ölü bulunan adliye çalışanı Mustafa Uçar, Merkez Camisi'ndeki cenaze namazı sonrası Çengelli Köyü'nde toprağa verildi.

Yayın Tarihi: 20.01.2026 14:12
Güncelleme Tarihi: 20.01.2026 14:12
Cenaze Merkez Camisi’nde kılındı, Çengelli Köyü’nde toprağa verildi

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde "Ava gidiyorum" diyerek evden ayrılan Mustafa Uçar (31), yapılan arama çalışmaları sonucunda ölü bulundu.

Pazar günü öğlen saatlerinde evden ayrıldıktan sonra geri dönmeyen Uçar’ın aranması üzerine AFAD, UMKE, jandarma ve gönüllü vatandaşlar seferber oldu. Uçar, aramaların yoğunlaştığı Çengelli köyü mevkii Sindelli köyüne 300 metre mesafedeki ormanlık alanda tüfekle vurulmuş halde bulundu.

Alaplı Devlet Hastanesi morgundaki işlemlerin ardından cenazesi Merkez Camisine getirilen Mustafa Uçar için öğle vakti cenaze namazı kılındı. Namazın ardından cenaze Çengelli Köyünde defnedildi.

Cenaze törenine Uçar’ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Alaplı Kaymakamı Selçuk Koksal, Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, Alaplı Cumhuriyet Başsavcısı Anıl Öztürk, Ereğli Adliye Savcı İsmail Özcan, Cumhuriyet Savcısı Serhat Akın Bekiroğlu, siyasi parti temsilcileri ile Alaplı ve Ereğli adliye çalışanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

