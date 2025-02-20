Ahmet Kabaklı Anısına Türk Edebiyatı Vakfı'nda Ödül Töreni Düzenlendi

Türk Edebiyatı Vakfı'nda Ahmet Kabaklı'ya Vefa Töreni

Türk Edebiyatı Vakfı, gazeteci, edebiyat tarihçisi ve yazar Ahmet Kabaklı'nın doğumunun 100. yılına özel bir ödül töreni ve kitabın takdimini düzenledi. Tören, vakfın merkezinde gerçekleştirildi.

Kabaklı: Birleştirici Bir Edebiyatçı

Vakfın başkanı Serhat Kabaklı, etkinlikte yaptığı açıklamada, Ahmet Kabaklı'nın Türkiye'deki birlik ve beraberliğin sembolü olduğunu vurguladı. Kabaklı, "Kabaklı hoca, kendi paltosunun altından çıkmış insanların bürokraside, ticarette ve siyasette başarı elde etmesine katkıda bulundu. Onun izinden giden birçok kişi bulunuyor" dedi.

Kabaklı, etkinlik kapsamında Türk dünyasından 100 kişiye 'Ahmet Kabaklı Madalyası' vererek anma faaliyetlerine başladıklarını belirtti. "Gelecek programlarımızı Elazığ, Kıbrıs ve Azerbaycan'da gerçekleştireceğiz. Bu etkinlikler, ona olan vefamızın bir göstergesidir" ifadelerini kullandı.

Kabaklı'nın Eğitime Katkıları

Serhat Kabaklı, ailesinin etkisiyle eğitim hayatında önemli kazançlar elde ettiğini vurgulayarak, "Ahmet Kabaklı benim atam ve bana büyük katkılarda bulundu. Onun ruhuna 3 bin öğrenciyi ücretsiz okutarak bir vefa örneği gösterdim" diye konuştu.

Azerbaycan'dan Anma Kitabı

Türk Edebiyatı Vakfı Genel Yayın Yönetmeni İmdat Avşar, Kabaklı'nın Türkiye'nin kültür hayatındaki rolünü vurguladı. 2023'te Saadet Örmeci ile birlikte editörlüğünü üstlendiği armağan kitabı çıkardıklarını belirten Avşar, "Bu kitap sayesinde Kabaklı'nın hatıralarını ve eserlerini bir araya getirmiş olduk" dedi.

Avşar, Kabaklı'nın Azerbaycan'da da anıldığını, bu çerçevede bir kitap çıkarıldığını ifade etti. Ayrıca, Kabaklı'nın eserlerinin hala üniversite ve liselerde önemli kaynak kitaplar arasında yer aldığını belirtti.

Ödül Töreni ve Sunumlar

Törende, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. Murat Mücahit Yentür, Vakıf Katılım Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Öztürk Oran ve bazı diğer isimlere madalyaları ve 'Şeyhülmuharririn Ahmet Kabaklı Armağanı' kitabı takdim edildi. Katılımcılar, Ahmet Kabaklı'nın edebi mirasını yaşatmayı ve onun değerlerini gelecek nesillere aktarmayı sürdüreceklerini belirttiler.

Türk Edebiyatı Vakfınca gazeteci, edebiyat tarihçisi ve yazar Ahmet Kabaklı'nın doğumunun 100. yılına özel hazırlanan kitabın takdimi ve ödül töreni kurum binasında gerçekleştirildi. Vakıf Başkanı Serhat Kabaklı'nın da (solda) katıldığı törende İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. Murat Mücahit Yentür (sağda) ve İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürü Yavuz Güner'e (ortada) madalyaları ve "Şeyhülmuharririn Ahmet Kabaklı Armağanı" kitabı takdim edildi.

Türk Edebiyatı Vakfınca gazeteci, edebiyat tarihçisi ve yazar Ahmet Kabaklı'nın doğumunun 100. yılına özel hazırlanan kitabın takdimi ve ödül töreni kurum binasında gerçekleştirildi. Vakıf Başkanı Serhat Kabaklı'nın da (solda) katıldığı törende İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. Murat Mücahit Yentür (sağda) ve İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürü Yavuz Güner'e (ortada) madalyaları ve "Şeyhülmuharririn Ahmet Kabaklı Armağanı" kitabı takdim edildi.