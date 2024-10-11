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Ahmet Say Müzik ve Edebiyat Ödülleri Açıklandı

Ahmet Say Müzik ve Edebiyat Ödülleri, edebiyat ve müzik alanındaki başarılı isimlere takdim edildi.

Yayın Tarihi: 11.10.2024 21:43
Güncelleme Tarihi: 11.10.2024 21:43
Ahmet Say Müzik ve Edebiyat Ödülleri Açıklandı

Ahmet Say Müzik ve Edebiyat Ödülleri Sahiplerini Buldu

Çankaya Belediyesi tarafından bu yıl ilki gerçekleştirilen Ahmet Say Müzik ve Edebiyat Ödülleri, edebiyat alanında Ahmet Telli ve müzik alanında Can Çakmur'a verildi.

Törende Ünlü İsimler Bir Araya Geldi

MEB Şura Salonu'nda gerçekleşen ödül törenine pek çok ünlü sanatçı ve siyasetçi katıldı. Bunlar arasında piyanist Fazıl Say, mezzosoprano Seda Kırankaya ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka yer aldı. Ayrıca, CHP Genel Başkanı Özgür Özel de bir mesaj göndererek ödül alan sanatçıları kutladı.

Onur ve Haysiyet Teması

Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, ödül töreninde yaptığı konuşmada, Ahmet Say'ın 'kıymetli bir edebiyatçı' ve 'eşsiz bir piyanist' olduğunu belirtti. Güner, Say'ın insan olmanın haysiyetini ömrü boyunca taşıdığını ifade ederek, 'Tüm haksızlıkların ve hukuksuzlukların karşısındaydı. Doğru bir insan olmanın bedeli neyse onu ödemekten çekinmedi' dedi.

Ödüllerin Takdimi ve Performanslar

Ödül Alan Ahmet Telli'ye ödülü takdim edildi ve kendisi bir şiir okudu. Ardından genç piyanist Can Çakmur, ödülünü Fazıl Say'ın elinden aldı ve bir solo performans sergiledi.

Sanatın Buluştuğu Anlar

Törenin sürprizlerinden biri, heykeltıraş Metin Yurdanur'un hazırladığı ödül heykelciklerinin takdimiydi. Törenin sonunda Fazıl Say, mezzosoprano Seda Kırankaya ile birlikte bir konser verdi ve bu özel etkinliği taçlandırdı.

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