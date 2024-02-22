Aile Bakanlığı 710 Güvenlik Görevlisi Alacak: Lise Mezunlarına 36.000₺ Maaş Fırsatı! Türkiye Geneli Başvuru Şartları

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI’NDAN GENİŞ ÇAPLI GÜVENLİK GÖREVLİSİ ALIMI

Güvenlik alanında kariyer yapmak isteyen adaylar için büyük fırsat! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, geniş bir kadro ile koruma ve güvenlik görevlisi alımı yapacağını açıkladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Koruma ve Güvenlik Görevlisi Alım Detayları ve Şartları





Duyurusu Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 2024 yılı için 710 Koruma ve Güvenlik Görevlisi alımı yapacağını açıkladı. Bu alımlar, Lise mezunu adaylar arasından, 657 sayılı devlet memurları kanunu kapsamında sözleşmeli personel olarak yapılacaktır.

Kontenjan Dağılımı Nasıl? Bakanlık, 710 Koruma ve Güvenlik Görevlisi alımı için şu şekilde kontenjan belirlemiştir:

167 Koruma ve Güvenlik Görevlisi ( Kadın / Erkek ), 220 Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Kadın), 312 Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Erkek ),

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı güvenlik görevlisi alım Başvuru Koşulları Neler?

ASHB Koruma ve Güvenlik Görevlisi alımı için, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde yer alan şartlar aranmaktadır. Bunlar, " Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, Kamu haklarından mahrum olmamak, Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak, Yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilmek " şeklindedir.

Bunun yanı sıra, Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emekli veya yaşlı aylığı almıyor olmak da gerekmektedir.

KPSS Şartı olarak, 2022 yılında yapılan KPSS’den Lise seviyesinde KPSSp94 puan türünden en az 60 puan almış olmak şarttır.

Özel Başvuru Şartları ise şunlardır:

a) Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak.

b) Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartına (silahlı ibareli) sahip olmak.

c) İlanda belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını doldurmuş ve 35 yaşından gün almamış olmak.

ç) Gece ve gündüz, iç ve dış mekânda ve vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak,

d) 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un 10 uncu maddesinde belirtilen şartları taşımak.

e) 2022 yılı KPSS P94 puan türünden geçerli en az 60 puanı olmak.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı güvenlik görevlisi alım Başvurular Ne Zaman Yapılacak?





Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Koruma ve Güvenlik Görevlisi alımı için başvurular 21 Şubat 2024 tarihinde başlayacak ve 11 Mart 2024 tarihinde sona erecektir. Başvurular, sadece İnternet üzerinden yapılacaktır.•

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı güvenlik görevlisi alımı başvurusu nasıl yapılır?

Başvurular 21 Şubat - 11 Mart 2024 tarihleri arasında [BURADAKİ] adresten e-Devlet şifresi ile yapılacaktır.

• Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı güvenlik görevlisi alımı için hangi şartlar aranıyor?

Lise mezunu olmak, 2022 KPSS P94 puan türünden en az 60 puan almak, özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak ve diğer genel şartları taşımak.

• Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı güvenlik görevlisi maaşı ne kadar?

2024 yılında koruma ve güvenlik görevlisi maaşları, özel sektörde ve kamuda farklılık göstermektedir. Özel sektörde çalışan güvenlik görevlilerinin maaşları genellikle kamuya göre biraz daha düşüktür.

Özel Sektörde Güvenlik Görevlisi Maaşları:

En düşük güvenlik görevlisi maaşı 18.400 TL iken, en yüksek güvenlik görevlisi maaşı 46.800 TL'ye kadar çıkabilmektedir. Ortalama olarak, özel sektörde çalışan güvenlik görevlilerinin maaşı 18.200 TL ile 27.000 TL arasında değişmektedir.

Kamuda Güvenlik Görevlisi Maaşları:

2024 yılında yapılan Temmuz ayı zamlarıyla birlikte kamuda çalışan koruma ve güvenlik görevlilerinin maaşlarında da artışlar yaşandı. Kamuda görev yapan sözleşmeli veya memur statüsündeki koruma ve güvenlik görevlilerinin ortalama maaşı, bakanlıklarda ve diğer kamu kurumlarında 35.980 TL civarındadır. Hizmet süresine göre bu miktar değişiklik gösterebilir.