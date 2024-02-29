Aile Bakanlığı dev personel alımını duyurdu! Lise mezunlarına kaçırılmaz fırsat çıktı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 8 bin personel alımı yapıyor. Bu kapsamda hem kadın hem de erkek adaylardan olmak kaydıyla ortaöğretim ve ön lisans diploması olan adayların arasından temizlik personelleri, yiyecek ve içecek hizmetleri, şoförler, bakım personelleri, çocuk bakıcıları, engelli bakıcıları, yaşlı bakıcıları, aşçı ve aşçı yardımcıları, bakım onarım personeli olarak toplam 4 bin 508 destek personelinin istihdamı sağlanacak.

Başvuru süreci 11 Mart'a kadar sürecek. Koşullar ve kontenjan dağılımları aşağıda yer alıyor;

ASCB 4508 Destek Personeli İstihdam Gereksinimleri

Merkez ve taşra teşkilatları için;

A) Genel koşullar:

a) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesi birinci fıkrasında yer alan (A) bendinde (4), (5), (6) ve (7) numaralı şartları taşıması,

b) Son başvuru tarihinden önce başvurduğu pozisyona yönelik istenilen bölümden mezun olanlar (adayların, başvurdukları sözleşmeli personel pozisyonu için belirlenen eğitim seviyesinden daha yüksek bir eğitim seviyesinde mezun olmuş olmaları ve KPSS puanı bu seviye kabul edilmeyecektir.)

c) Sosyal sigorta kurumundan emekli maaşı, yaşlılık ödeneği, maluliyet ödeneği almaya hak kazanmamış olanlar;

d) 657 sayılı Kanunun 4/B maddesinin eki; “Bu tür personel, istisnai haller dışında, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırılık nedeniyle kuruluşları tarafından sözleşmeleri feshedilmedikçe veya sözleşme süresi içinde tek taraflı olarak sözleşmeyi feshetmedikçe kuruluşta sözleşmeli personel kadrosunda çalıştırılamaz. Cumhurbaşkanı kararıyla sözleşmenin feshedildiği tarihten itibaren bir yıl, sözleşmenin yenilenmemesi halinde ise sözleşmenin feshi tarihinden itibaren bir yıl geçmiş olması gereklidir.

Aile Bakanlığı aile destek personeli alımına ilişkin özel kriterler ve koşullar

































Başvuru tarihi, şekli ve yeri

Aile ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı destek personeli alımına ilişkin başvurular 11 Mart 2024'e kadar Cumhurbaşkanlığı Kariyer Portalı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden e-Devlet şifresiyle giriş yaparak yapılması gerekmektedir.