Aylık 12.500 TL ile istediğiniz evin ve arabanın sahibi olun!

İlk adım olarak, almayı düşündüğünüz evin ya da otomobilin fiyatını ve ödeme planınızı belirleyin. Fuzul Ev ve Oto, size uygun ödeme planını oluşturmak için çeşitli seçenekler sunuyor. Çekilişli ya da çekilişsiz Tasarruf Finansman modellerinden birini seçerek, ihtiyaçlarınıza uygun en iyi seçeneği tercih edebilirsiniz.

KOLAY VE UYGUN FİNANSMAN SEÇENEKLERİ

Fuzul Ev ve Oto'nun sunduğu Tasarruf Finansman modeli, size herhangi bir kredi, faiz veya peşinat gibi zorluklarla uğraşmadan, kolayca ev ve otomobil sahibi olma fırsatı tanıyor. Her bütçeye uygun çözümlerle, hayalinizdeki evi veya aracı almak çok daha kolay!





KEYİF VE GÜVENCE BİR ARADA

Siz taksitlerinizi ödemeye devam ederken, yeni evinizin ve aracınızın tadını çıkarabilirsiniz. 30 yıl boyunca yüz binlerce aileye hizmet vermiş olan Fuzul, güvence ve kalite sunarak sizin de rahat bir süreç geçirmenizi sağlıyor. Unutmayın ki, Fuzul sadece ev değil, aynı zamanda otomobil alımında da size yardımcı olur.

YÜZ BİNLERCE AİLEYE GÜVEN VE KONFOR

Fuzul Ev ve Oto’nun sunduğu bu finansman modeli ile, ev ve otomobil sahibi olan yüz binlerce aile arasında siz de yerinizi alabilirsiniz. Tasarruf Finansman Modeli, uzun yıllardır sağladığı güvenceyle, yaşam kalitenizi artırmak için size destek olmaya devam ediyor.