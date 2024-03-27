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Aile Bakanlığı yeni personel alımını başlattı! En az lise mezunu, KPSS puanı ile

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Türkiye'nin dört bir yanındaki huzurevleri ve çocuk esirgeme kurumlarında görev yapacak yeni personeller için geniş çaplı bir alım planı duyurdu. Son açıklamalara göre, bu büyük istihdam hamlesi kapsamında farklı eğitim seviyelerinden toplamda 7839 nitelikli personel alınacak. İşte detaylar...

Yayın Tarihi: 27.03.2024 08:21
Güncelleme Tarihi: 27.03.2024 08:21
Aile Bakanlığı yeni personel alımını başlattı! En az lise mezunu, KPSS puanı ile

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, hizmet kalitesini artırmak ve ihtiyaçları karşılamak amacıyla çeşitli pozisyonlarda personel alımı yapacak. Bu alımlar destek personeli, aşçı, temizlik personeli, şoför, yaşlı ve çocuk bakıcısı, engelli bakıcısı, güvenlik görevlisi, büro personeli, tekniker, sağlık personeli, çocuk gelişimcisi, psikolog ve sosyal çalışmacı gibi çeşitli kadroları içeriyor.

Adayların başvurularını gerçekleştirebilmeleri için belirlenen eğitim düzeyinden mezun olmaları ve Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS)’ndan gereken puanı almış olmaları gerekiyor. Bu kriterler, adayların başvurularını geçerli kılmak için belirlenmiş önemli şartlar arasında yer alıyor.

Bu alımların, kamu hizmetlerinde verimliliği artırmayı, vatandaşlara daha etkin hizmet sunmayı ve kamu kurumlarının işleyişini güçlendirmeyi amaçladığı belirtiliyor. 


AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI 7839 YENİ PERSONEL ALACAK

personel alımı çeşitli pozisyonlarda gerçekleşecek. Bu pozisyonlar arasında destek personeli, aşçı, temizlik personeli, şoför, yaşlı ve çocuk bakıcısı, engelli bakıcısı, güvenlik görevlisi, büro personeli, tekniker, sağlık personeli, çocuk gelişimcisi, ps

Adaylar, başvurularını Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden gerçekleştirecekleri başvuru süreci için son tarihin 11 Mart olduğunu unutmamalılar. Başvuruda bulunacak adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen genel şartlara uygun olmaları gerekmektedir. 

Bunun yanı sıra, adayların herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmaları gerekmektedir. Başvuru yapacak adayların dikkat etmesi gereken önemli bir diğer nokta ise, daha önce 4/B maddesi kapsamında istihdam edilmiş ancak sözleşmesi feshedilen adayların, başvuru tarihinden itibaren bir yıl bekleme süresini tamamlamış olmaları gerekmektedir. 

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Aile Bakanlığı yeni personel alımını başlattı! En az lise mezunu, KPSS puanı ile

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