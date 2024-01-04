Airfryer’da Çikolatalı Kruvasan yapmanın püf noktaları

Airfryer’da çikolatalı kruvasan yapmak için milföy hamurlarını çikolata sürerek sarın ve yumurta sarısı ile fırınlayın. Pudra şekeri ile süsleyerek afiyetle yiyin.

Airfryer’da Çikolatalı Kruvasan yapmanın püf noktaları
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Airfryer'da çikolatalı Kruvasan yapımı

Çat kapı gelen misafire, anlık tatlı krizlerine ya da kahvaltılarınızı şenlendirmek için 20 dakikalık pratik tarif!

Airfryer’da Çikolatalı Kruvasan yapmanın püf noktaları

Airfryer'da Çikolatalı Kruvasan için gerekli malzemeler

4 adet kare şeklinde milföy
2 yemek kaşığı kadar sürülebilir çikolata
1 tane yumurta sarısı
2 yemek kaşığı pudra şekeri

Airfryer'da Çikolatalı Kruvasan nasıl yapılır?

Milföy hamurlarını ortadan ikiye bölerek ikişer tane üçgen elde edin.
Üçgenlerin uç kısımlarına küçük bir çentik açın ve parmaklarınızla nazikçe gerin.
Çentikli kısımlara sürülebilir çikolatadan bir miktar sürün ve hamuru rulo şeklinde sarın.
Airfryer'ı börek ayarında çalıştırarak 5 dakika ısıtın.
Isınmış olan haznenin içine yağlı kağıt yayın. Milföy hamurlarını aralıklı olarak dizin ve üzerlerine yumurta sarısı sürün.
Pişirme süresini 12 dakika olarak belirleyin ve süre bitene kadar pişirin.
Hazır olan çikolatalı kruvasanların üzerine pudra şekeri serperek servis yapın.
Afiyet olsun.

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