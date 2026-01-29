AK Parti Bilecik Teşkilatı Danışma Toplantısında Buluştu

AK Parti Bilecik teşkilatı, Merkez İlçe Başkanlığı'nın düzenlediği danışma toplantısında bir araya gelerek görüş ve önerilerini paylaştı; birlik ve iletişim vurgusu yapıldı.

Yayın Tarihi: 29.01.2026 09:29
Güncelleme Tarihi: 29.01.2026 09:29
Merkez İlçe Başkanlığı ev sahipliğinde görüş alışverişi

AK Parti Bilecik Merkez İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen danışma toplantısında teşkilat üyeleri bir araya geldi.

Toplantıya AK Parti teşkilatının her kademesinden partililer katıldı; katılımcılar görüş ve önerilerini paylaştı. Samimi bir ortamda gerçekleştirilen oturumlarda teşkilat mensuplarının değerlendirmeleri dikkatle dinlendi.

Organizatörler toplantının amacını, teşkilat içi iletişimi ve birlikteliği pekiştirmek olarak açıkladı.

İl Başkanı Yıldırım'dan birlik vurgusu

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, "Birlikte konuşan, birlikte düşünen ve birlikte yol yürüyen bir teşkilatız. Bu birliktelik, sahadaki gücümüzü ve hizmet irademizi daha da pekiştiriyor" dedi.

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları