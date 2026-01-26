Gercüş’te 58 Köy Yolu Ulaşıma Açıldı

Yayın Tarihi: 26.01.2026 15:50
Güncelleme Tarihi: 26.01.2026 15:59
Kaymakamlık koordinesinde yürütülen çalışmalar tamamlandı

Batman’ın Gercüş ilçesinde geçtiğimiz haftadan bu yana etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan 58 köy yolu, Gercüş Kaymakamlığı koordinesinde yürütülen hummalı çalışmalar neticesinde tamamen trafiğe açıldı.

Kar kalınlığının yer yer bir metreyi bulduğu ilçede, İlçe Özel İdare şantiye şefliği ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürdü. Ekipler, özellikle hastaların hastaneye ulaştırılması ve mahsur kalan vatandaşların kurtarılması için seferber oldu.

Dondurucu soğuğa rağmen çalışmalarla 58 köyün merkezle bağlantısı yeniden sağlanırken, yolların açılmasıyla rahat bir nefes alan köy muhtarları ve bölge halkı, çalışmaların hızlı ve titiz bir şekilde yürütülmesinden duydukları memnuniyeti dile getirdi. Vatandaşlar yetkililere teşekkür etti.

Gercüş Kaymakamlığı, yolların ulaşıma açılmasına rağmen buzlanma riskine karşı sürücüleri kış lastiği ve zincir kullanımı konusunda uyardı.

