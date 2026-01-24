Nilüfer'de 'Giymiyorsan Giydir' Dayanışması Büyüyor — 2 bin 492 Haneye Destek (2025)

Nilüfer'de 'Giymiyorsan Giydir' Dayanışması Büyüyor

Nilüfer Belediyesi tarafından yürütülen "Giymiyorsan Giydir" uygulamasıyla vatandaşların bağışladığı ikinci el giysi ve eşyalar, üniversite öğrencileri ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarla buluşturuluyor. Belediye Başkanı Şadi Özdemir, uygulamadan 2025 yılında 2 bin 492 hanenin yararlandığını belirtti ve sistemin yaygınlaştırılacağını söyledi.

Uygulama nasıl işliyor?

Özdemir, vatandaşların kullanılmayan giysi ve eşyaları belediyeye ait merkezlere ya da mahallelere yerleştirilen bağış kutularına bıraktığını ifade etti. Toplanan ürünlerin titizlikle ayrıştırıldığını belirten Özdemir, "Bu ürünleri yıkıyor, ütülüyor ve kullanıma hazır hale getirerek merkezlerimize taşıyoruz. Üniversite öğrencileri öğrenci kartlarıyla gelip ihtiyaç duydukları ürünleri ücretsiz olarak alabiliyor" dedi.

Uygulamanın öncelikli hedef kitlesinin öğrenciler olduğu vurgulandı. Kullanılabilir durumda olmayan eşyaların ise geri dönüşüm sistemine dahil edildiği kaydedildi.

Geniş ürün yelpazesi ve erişim

Başkan Özdemir, "Giymiyorsan Giydir" marketlerinde yalnızca kıyafet değil, gelinlikten takım elbiseye, ayakkabıdan oyuncağa, hatta ev eşyalarına kadar geniş bir ürün yelpazesi bulunduğunu belirtti. "İhsaniye’deki merkezimizde hem öğrenciler hem de ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız bu hizmetten faydalanabiliyor" diye konuştu.

Gelecek planları ve çağrı

Uygulamanın daha dinamik hale getirileceğini söyleyen Özdemir, yeni iletişim kanalları ve yeni bağış noktaları oluşturacaklarını bildirdi. "Nilüfer, dayanışma kültürünün güçlü olduğu bir ilçe. Evlerimizde raflarda, depolarda duran ama kullanılmayan ne varsa bunları ihtiyaç sahipleriyle buluşturmak istiyoruz. Büyük eşyalar için belediye olarak araç desteği de sağlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Nilüfer halkına çağrıda bulunan Başkan Özdemir, "Dayanışmayı büyütelim. Kullanmadığınız giysi, oyuncak, ev eşyası ne varsa belediyemizle iletişime geçin. Biz alalım, ihtiyaç duyanlarla buluşturalım" dedi.

