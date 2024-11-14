Akademisyenler KKTC'nin Yakın Tarihini 'Kent Belleği' Projesi ile Kayıt Altına Alıyor

KKTC'nin Yakın Tarihi Kaydediliyor

Sakarya Üniversitesi (SAÜ), Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi ve Lefke Avrupa Üniversitesi akademisyenlerinden oluşan bir ekip, KKTC'nin Lapta-Alsancak-Çamlıbel ve Değirmenlik-Akıncılar beldelerinde "kent belleği" projesi çerçevesinde çekim ve röportajlar yaparak bölgenin kültürel mirasını geleceğe taşıyor.

Proje Kapsamı ve Amaçları

Proje, SAÜ İletişim Fakültesi Yeni Medya ve İletişim Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aytekin İşman'ın yapımcılığında, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Dilan Çiftçi ve Öğretim Görevlisi Levent Duranlı ile Lefke Avrupa Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Çağlar’ın katkılarıyla yürütülmekte. Bu çalışma, kentlerin simge mekanlarının, kültürlerinin ve tarihlerinin derinlemesine araştırılmasını hedefliyor.

Projenin ilk ayağı, Manisa'nın Ahmetli ilçesinde gerçekleştirilirken, KKTC'deki beldelerle devam ediliyor. Ekip, yerel halkla yapılan röportajlar aracılığıyla, sosyal, siyasi ve ekonomik değişimleri kaydediyor. Ahmetli ve Lapta-Alsancak-Çamlıbel'de yapılan çalışmalar, internet üzerinde erişime açılmış durumda. Ayrıca "ahmetlikentbellegi" ve "kentbellegilac" YouTube kanallarında ilgili röportajlar da paylaşıldı.

Geçmişin İzleri

Prof. Dr. İşman, bu projede geçmiş yaşamların ve şehirlerin önemli anekdotlarının kaydedilmesinin önemine vurgu yaptı. Ahmetli'de yapılan röportajlarda, bölgenin tarihsel unsurlarına dair zanaatkarlar, sanatçılar ve yerel geleneklerin kayıt altına alındığını belirtti.

KKTC'deki çalışmalara da hız kesmeden devam ettiklerini ifade eden İşman, "Kıbrıs Barış Harekatı döneminde yaşananları ve iç savaş sonrası göçleri kaydettik. Beldede çok değerli içerikler topladık" dedi.

Önemli Anlatılar

Proje çerçevesinde, özellikle Değirmenlik-Akıncılar bölgesinde çekimlerin de yapıldığını belirten İşman, Akıncılar'ın Türk tarihinde önemli bir yer teşkil ettiğini ifade etti. Bölgedeki tarihi ve kültürel özellikler yeniden keşfedilirken, yerel tanıkların anlatımlarıyla bu anıların gelecek nesillere aktarılmasının önemi vurgulandı.

Projeye destek veren belediyelerle birlikte, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarihinde önemli bilgiler toplamanın hedeflendiğini dile getiren İşman, "Kent belleği projemiz uzun vadede devam edecektir," şeklinde konuştu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.