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Samsun Devlet Opera ve Balesi'nden 'Doktor Mucize' Operası

Samsun Devlet Opera ve Balesi, 'Doktor Mucize' operasını yarın saat 20.00'de sahneleyecek.

Yayın Tarihi: 26.06.2025 18:00
Güncelleme Tarihi: 26.06.2025 18:00
Samsun Devlet Opera ve Balesi'nden 'Doktor Mucize' Operası

Samsun Devlet Opera ve Balesi'nden Özel Performans

Samsun Devlet Opera ve Balesi, ünlü besteci Georges Bizet'in ödüllü eseri 'Doktor Mucize' operasını yarın sanatseverlerle buluşturacak.

Bizet’in 18 yaşında, Jacques Offenbach’ın düzenlediği yarışmayı kazanarak birincilik ödülünü elde ettiği bu eser, Şahan Gürkan’ın rejisörlüğünde Samsun Kültür Yolu Festivali kapsamında sahneye konulacak.

Yaratıcı Ekip ve Konusu

Librettonun Leon Battu ve Ludovic Halevy tarafından kaleme alındığı operada, doktor kılığına giren Yüzbaşı Silvio ve sevgilisi Lauretta’nın kavuşma serüveni, komik bir dille anlatılmakta.

Tek perdelik eserin koreografisi Arzu Kaya, dekor tasarımı Gülden Sayıl, kostümleri Gülnur Çağlayan Tuluk ve ışık tasarımı ise Oğuz Murat Yılmaz imzasını taşımakta.

Etkinlik Bilgisi

'Doktor Mucize' operası, yarın saat 20.00'de Zehra Yıldız Sahnesi'nde sanatseverlerle buluşacak.

Samsun Devlet Opera ve Balesi, Georges Bizet'in ödüllü eseri "Doktor Mucize" operasını yarın...

Samsun Devlet Opera ve Balesi, Georges Bizet'in ödüllü eseri "Doktor Mucize" operasını yarın sanatseverlerle buluşturacak. Ünlü besteci Georges Bizet’in 18 yaşındayken, Jacques Offenbach’ın düzenlediği yarışmayı kazanarak birincilik ödülü elde ettiği "Doktor Mucize" operası, Şahan Gürkan'ın rejisörlüğünde Samsun Kültür Yolu Festivali kapsamında yeniden izleyicilerin beğenisine sunulacak.

Samsun Devlet Opera ve Balesi, Georges Bizet'in ödüllü eseri "Doktor Mucize" operasını yarın...

Samsun Devlet Opera ve Balesi, Georges Bizet'in ödüllü eseri "Doktor Mucize" operasını yarın sanatseverlerle buluşturacak. Ünlü besteci Georges Bizet’in 18 yaşındayken, Jacques Offenbach’ın düzenlediği yarışmayı kazanarak birincilik ödülü elde ettiği "Doktor Mucize" operası, Şahan Gürkan'ın rejisörlüğünde Samsun Kültür Yolu Festivali kapsamında yeniden izleyicilerin beğenisine sunulacak.

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