Gölcük Tabiat Parkı'nda Hafta Sonu Yoğunluğu: Doğanın Büyüsü Karla Kaplandı

Gölcük Tabiat Parkı, kar yağışı sonrası hafta sonu yoğunluğuna sahne oldu. Tatilciler, doğal güzelliklerin tadını çıkarıyor.

Yayın Tarihi: 23.02.2025 12:55
Güncelleme Tarihi: 23.02.2025 13:05
Gölcük Tabiat Parkı'nda Hafta Sonu Yoğunluğu: Doğanın Büyüsü Karla Kaplandı

Gölcük Tabiat Parkı'nda Kar Yağışı Sonrası Yoğun İlgi

Doğanın eşsiz manzaraları ile ünlü Gölcük Tabiat Parkı, hafta sonu tatilcilerin akınına uğradı. Kent merkezine yaklaşık 13 kilometre uzaklıkta yer alan park, yerli ve yabancı ziyaretçiler tarafından "Tabiatın Kalbi" olarak adlandırılıyor.

Karla Kaplı Manzaralar İlgiyi Çekti

Son beş gündür aralıklarla süren kar yağışı, parkın kar kalınlığını 20 santimetreye kadar yükseltti. Bu kış manzaraları, tatilcilerin ilgisini büyük ölçüde artırdı. Gelen ziyaretçiler, gölün buzla kaplı yüzeyinde yürüyüş yaparak keyifli anlar geçirdi, iskelede fotoğraf çektirdi ve kaymak için kızak ile şambriyelleri kullandı.

Uyarılar Yapıldı

Yetkililer, tatilcilere buz tutan gölün yüzeyine çıkmamaları konusunda uyarılarda bulundu. Parkın doğal güzellikleri ve kışın sunduğu manzaraları, dron ile çekilen görüntülerle havadan da tescillendi.

Bolu'nun doğal güzellikleri ile ünlü Gölcük Tabiat Parkı'nda hafta sonu yoğunluğu...

Bolu'nun doğal güzellikleri ile ünlü Gölcük Tabiat Parkı'nda hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor.

Bolu'nun doğal güzellikleri ile ünlü Gölcük Tabiat Parkı'nda hafta sonu yoğunluğu...

Bolu'nun doğal güzellikleri ile ünlü Gölcük Tabiat Parkı'nda hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor.

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