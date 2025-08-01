Çevre Müfettişi Olmayı Başaran Kardeşler: Mete ve Görkem Koç

İki Kardeş Çevre Müfettişi Oldu

Gümüşhane'nin Taşköprü Yaylası'nda yapılan doğa temizliği ile dikkatleri üzerine çeken Mete ve Görkem Koç kardeşler, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından gönderilen teşekkür mektubu ve çevre müfettişi kartı ile ödüllendirildi.

Yaylaların Temizliği İçin Çaba Sarf Ediyorlar

9 yaşındaki Mete Koç, yaylaların özellikle hafta sonları çöp dolduğunu belirterek, "Biz temizliyoruz, sonra yine kirleniyor. İneklerimizin boğazına kaçıyor. Doğamız tertemiz. Yine kirletirler mi bilmiyorum, umarım kirletmezler," dedi.

Bakanın Teşekkür Mektubu

Mete, bakanın mektubunda çevreyi temiz tutma konusunda teşvik edici sözler söylediğini ifade ederek, "Her çöpü gördüğünüzde alın, çevremizi de temiz tutun," şeklinde yazdığını belirtti.

Hayvanların Hayatı Tehlikede

13 yaşındaki Görkem Koç ise, çöpler yüzünden geçen yıl bir hayvanlarını kaybettiklerini hatırlatarak, "Biz de gidip çöpleri topluyoruz. İnsanlardan çevremizi pisletmemelerini istiyorum," dedi. Görkem, Bakan Kurum’un hediyeleri ve çevre müfettişi kartı ile ilgili de, "Doğamızı kirletmememizi istedi," şeklinde konuştu.

Doğayı Koruma Mesajı

Çöpleri herhangi bir karşılık beklemeden topladıklarını vurgulayan Mete ve Görkem, "Doğamız, çevremiz temiz olsun diye topluyoruz. Gelen vatandaşları çöplerini yere atmamaları konusunda uyarıyoruz," ifadelerini kullandılar.

Bakan Kurum'dan Destek Açıklaması

Bakan Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; "İyi ki varsın Mete, iyi ki varsın Görkem. Yaylalarını kirletenlere çöp toplayarak örnek olan Mete ve Görkem artık bizim çevre müfettişimiz," ifadelerini kullanarak çocukların çabalarını takdir etti.

Gümüşhane'nin Taşköprü Yaylası'nda ziyaretçilerin bıraktığı çöpleri toplayarak sosyal medyada ilgi gören Mete (sağda) ve Görkem Koç (solda) kardeşler, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un gönderdiği teşekkür mektubu, "çevre müfettişi kartı" ve hediyeler karşısında sevindi.

Gümüşhane'nin Taşköprü Yaylası'nda ziyaretçilerin bıraktığı çöpleri toplayarak sosyal medyada ilgi gören Mete (sağda) ve Görkem Koç (solda) kardeşler, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un gönderdiği teşekkür mektubu, "çevre müfettişi kartı" ve hediyeler karşısında sevindi.