Akbank'tan Yeni Yıl Fırsatları: 1250 TL ve 1500 TL Destek!

Akbank, Ocak ayına özel kampanyalarıyla müşterilerine 1250 TL chip-parası ve 1500 TL alışveriş iadesi fırsatları sunuyor.

Yayın Tarihi: 14.01.2025 19:53
Güncelleme Tarihi: 14.01.2025 19:53
Akbank'tan Yeni Yıl Fırsatları: 1250 TL ve 1500 TL Destek!

Akbank Özel Kampanyaları ile Müşterilere Büyük Fırsatlar

Bankalar, yeni kullanıcı kazanma ve mevcut müşterilerine avantajlar sunma amacıyla cazip kampanyalarını duyurmaya devam ediyor. Akbank, bu Ocak ayında düzenlediği iki önemli kampanya ile hem fatura ödemelerini kolaylaştırıyor hem de müşterilerine alışverişte ekstra kazanç sağlıyor.

Akbank Fatura Talimatı Kampanyası

Ocak ayı sonuna kadar geçerli olan fatura otomatik ödeme talimatı kampanyası kapsamında, Akbank müşterilerine 1.250 TL’ye kadar chip-para fırsatı sunuluyor. Bu kampanyadan yararlanmak için 31 Ocak'a kadar HER250 yazarak 4566’ya SMS atmanız yeterli. Her talimat için 250 TL kazanarak toplamda 1250 TL'lik bir kazanç elde edebilirsiniz.

Akbank'tan Yeni Yıl Fırsatları: 1250 TL ve 1500 TL Destek!

Fatura talimatı vermek isteyen bilgilere ise resmi web adresinden ulaşabilirsiniz: “Fatura talimatlarınızı, Akbank Mobil, Akbank İnternet, 444 25 25 numaralı Müşteri İlişkileri Merkezi’ni arayarak veya bir Akbank Şubesi’ni ziyaret ederek verebilirsiniz.”

Alışverişte 1500 TL Kazanç İmkanı

Akbank, Tumi ile gerçekleştirdiği işbirliğiyle başlattığı yeni kampanyada, tek seferde yapılacak 15.000 TL alışverişlerde 1500 TL’ye kadar geri iade fırsatı sunuyor. Kampanya kaydını Juzdan üzerinden gerçekleştiren müşteriler, bu tutarda alışveriş yaptıklarında 1500 TL geri iade kazanma şansına sahip oluyor.

Akbank, bu kampanyalarıyla hem fatura ödemelerini gerçekleştiren hem de alışveriş yapan müşterilerini ödüllendirerek ocak ayını kazanç dolu bir hale getiriyor.

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