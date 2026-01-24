Alaplı’da Sahil Güvenlikten Nefes Kesici Yunus Kurtarma Operasyonu

Zonguldak Alaplı'da limanda mahsur kalan yaklaşık 2 metre uzunluğundaki yunus, Kdz Ereğli Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin operasyonuyla denize bırakıldı.

Yayın Tarihi: 24.01.2026 09:46
Güncelleme Tarihi: 24.01.2026 10:11
Balıkçı Limanı'nda mahsur kalan yunus güvenle denize döndürüldü

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde liman içinde mahsur kalan bir yunus, Sahil Güvenlik ekiplerinin başarılı müdahalesiyle kurtarılarak doğal yaşamına bırakıldı.

İlçedeki Balıkçı Limanı içinde yaklaşık bir haftadır denize açılmaya çalışan ve boyu yaklaşık 2 metre olan yunus, vatandaşların ihbarı üzerine ekiplerin müdahalesine konu oldu.

İhbarı alan Kdz Ereğli Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Alaplı Limanı'na gelerek bot desteğiyle yunusu bulunduğu yerden çıkardı. Yapılan çalışmanın ardından yunus açık denize götürülerek doğal yaşam alanına bırakıldı.

Yunusun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kurtarma operasyonu çevredeki vatandaşlar tarafından ilgiyle takip edildi.

