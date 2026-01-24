Alaplı’da Sahil Güvenlikten Nefes Kesici Yunus Kurtarma Operasyonu

Balıkçı Limanı'nda mahsur kalan yunus güvenle denize döndürüldü

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde liman içinde mahsur kalan bir yunus, Sahil Güvenlik ekiplerinin başarılı müdahalesiyle kurtarılarak doğal yaşamına bırakıldı.

İlçedeki Balıkçı Limanı içinde yaklaşık bir haftadır denize açılmaya çalışan ve boyu yaklaşık 2 metre olan yunus, vatandaşların ihbarı üzerine ekiplerin müdahalesine konu oldu.

İhbarı alan Kdz Ereğli Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Alaplı Limanı'na gelerek bot desteğiyle yunusu bulunduğu yerden çıkardı. Yapılan çalışmanın ardından yunus açık denize götürülerek doğal yaşam alanına bırakıldı.

Yunusun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kurtarma operasyonu çevredeki vatandaşlar tarafından ilgiyle takip edildi.

ZONGULDAK (İHA) - ZONGULDAK’IN ALAPLI İLÇESİNDE LİMAN İÇİNDE MAHSUR KALAN YUNUS BALIĞI, SAHİL GÜVENLİK EKİPLERİNİN ÇALIŞMASIYLA KURTARILARAK DOĞAL YAŞAMINA BIRAKILDI.