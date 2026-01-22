Yıldırım Belediyesi'nden Yeni Evlenenlere Ücretsiz Nikah Salonu Desteği

Aileyi güçlendirme çalışmaları sürüyor

Bursa'da aile kurumunu güçlendirmek ve yuva kurmayı teşvik etmek amacıyla uzun süredir projeler hayata geçiren Yıldırım Belediyesi, şimdi de yeni evlenecek çiftlere nikah salonunu ücretsiz tahsis ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2025'i 'Aile Yılı' ilan etmesinin ardından, belediye; Aile Çalıştayı düzenlemiş, Aile Akademisini başlatmış ve yeni evlenecek çiftlere nikah ve düğün yardımı yapmıştı. 2026'da da yuva kuracak gençlere destek devam ediyor.

Yıldırım Belediyesi, yeni evlenecek çiftlere destek olmak ve evliliği teşvik etmek amacıyla; hafta içi mesai saatlerinde nikah kıyacak gençlerden nikah salon ücreti almayacak.

Güçlü aile güçlü toplum

Toplumun özünü, cevherini, çekirdeğini teşkil eden aile kurumu, milli ve manevi değerlerimizin muhafazasında bizler için vazgeçilmez bir yere ve öneme sahiptir. Aile bütünlüğünü ve sürekliliğini teşvik eden, gençlerin yuva kurmasını kolaylaştıran, toplumsal değerleri gözeten faaliyetlerimiz artarak devam ediyor. Bu minvalde Belediye Meclisimizde aldığımız karar ile hafta içi mesai saatlerinde nikah kıyacak olan gençlerimizden, salon ücreti alınmayacak. Bu kararın tüm gençlerimize hayırlı olmasını diliyorum - Oktay Yılmaz

