Tunceli'de Meteoroloji Uyardı: Karla Karışık Yağmur Etkili Oldu

Meteoroloji uyarısı sonrası Tunceli'de sabah başlayan yağmur, soğumayla karla karışık yağmura döndü; Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü ulaşım ve sel riskine karşı uyardı.

Yayın Tarihi: 30.01.2026 16:50
Güncelleme Tarihi: 30.01.2026 17:08
Meteoroloji'nin uyarısının ardından Tunceli'de sabah saatlerinden itibaren başlayan yağmur, hava sıcaklıklarının düşmesiyle karla karışık yağmura dönüştü. Olumsuz hava koşulları günlük yaşamı etkiledi.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nden Uyarı

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan uyarıda, "Tunceli il genelinde cuma günü beklenen yağışların, kuvvetli karla karışık yağmur ve kar, yüksek kesimlerde yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması beklenmektedir. Ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı, kar örtüsüne sahip düşük rakımlı yerlerde yağışla birlikte kar erimesi, görüş riski ile yağmur yağan yerlerde sel ve su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadelerine yer verildi.

