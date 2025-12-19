Keşan'da Su Alarmı: Kadıköy Barajı'ndan Su Alımı Durdu

Edirne’nin Keşan ilçe merkezinin içme suyu temini sağlayan Kadıköy Barajında su seviyesinin kritik düzeye inmesi üzerine alarm verildi. Belediye, ilçenin içme suyu ihtiyacını karşılamak amacıyla yeni su kuyuları açmayı planlıyor ve ihtiyacı şu anda mevcut kuyulardan karşılıyor.

Kadıköy Arıtma Tesisi devre dışı bırakıldı

Keşan Belediyesi Su İşleri Müdürü Bedri Kara, Kadıköy Barajı'ndaki suyun yalnızca barajdaki canlıların yaşamını idame ettirebilecek seviyeye gelmesi nedeniyle Kadıköy Arıtma Tesisi'nin tamamen devre dışı bırakıldığını, ihtiyacın daha önce açılan su kuyularından karşılanmaya başlandığını açıkladı.

Kuraklık uyarısı ve çözüm planı

Kara, bölgede yaşanan kuraklığa dikkat çekerek su kaynaklarının hızla azaldığını ve Kadıköy Barajı'ndan şu an su alınamadığını söyledi. Meteorolojik verilere göre önümüzdeki 15-20 gün boyunca yağmur ve kar beklenmediğini belirten Kara, yaz aylarının daha sıkıntılı geçme ihtimaline vurgu yaptı.

Kara, "Herhangi bir sıkıntının yaşanmaması için Kumdere köyü bölgesindeki su kuyularımızın yanı sıra, yeni su kuyuları açmayı planlıyoruz. Süreci, zorunlu kesintilere gitmeden ve gerekli tüm tedbirleri alarak tamamlamayı hedefliyoruz" dedi.

Doğa ve canlı yaşamı koruma gerekçesi

Kara, barajdan su alımına son verilmesinin gerekçesini şu sözlerle açıkladı: "Barajdan su almaya devam edilmesi durumunda, barajdaki canlı yaşamının ve balıkların zarar göreceği öngörüldüğünden, doğayı ve canlı yaşamını korumak adına bu karar alınmıştır. Bu nedenle Kadıköy Barajı'ndan artık su temini yapılmayacaktır."

Zaman zaman yaşanan kesintilerin nedeni

Açıklamanın sonunda Kara, ilçede zaman zaman yaşanan su kesintilerinin Trakya Elektrik Perakende Satış (TREDAŞ) ekiplerinin bakım ve onarım çalışmaları kapsamında yapılan elektrik kesintileri nedeniyle, şehre su basan pompaların çalışamamasından kaynaklandığını belirtti.

