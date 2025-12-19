DOLAR
42,81 -0,19%
EURO
50,17 0,07%
ALTIN
5.954,72 0,06%
BITCOIN
3.770.187,86 -3,85%

Keşan'da Su Alarmı: Kadıköy Barajı'ndan Su Alımı Durdu

Keşan'ın içme suyu sağlayan Kadıköy Barajı'ndaki su seviyeleri kritik düzeye indi; arıtma tesisi devre dışı bırakıldı, ihtiyaç kuyulardan karşılanıyor, yeni kuyular planlanıyor.

Yayın Tarihi: 19.12.2025 11:26
Güncelleme Tarihi: 19.12.2025 11:36
Keşan'da Su Alarmı: Kadıköy Barajı'ndan Su Alımı Durdu

Keşan'da Su Alarmı: Kadıköy Barajı'ndan Su Alımı Durdu

Edirne’nin Keşan ilçe merkezinin içme suyu temini sağlayan Kadıköy Barajında su seviyesinin kritik düzeye inmesi üzerine alarm verildi. Belediye, ilçenin içme suyu ihtiyacını karşılamak amacıyla yeni su kuyuları açmayı planlıyor ve ihtiyacı şu anda mevcut kuyulardan karşılıyor.

Kadıköy Arıtma Tesisi devre dışı bırakıldı

Keşan Belediyesi Su İşleri Müdürü Bedri Kara, Kadıköy Barajı'ndaki suyun yalnızca barajdaki canlıların yaşamını idame ettirebilecek seviyeye gelmesi nedeniyle Kadıköy Arıtma Tesisi'nin tamamen devre dışı bırakıldığını, ihtiyacın daha önce açılan su kuyularından karşılanmaya başlandığını açıkladı.

Kuraklık uyarısı ve çözüm planı

Kara, bölgede yaşanan kuraklığa dikkat çekerek su kaynaklarının hızla azaldığını ve Kadıköy Barajı'ndan şu an su alınamadığını söyledi. Meteorolojik verilere göre önümüzdeki 15-20 gün boyunca yağmur ve kar beklenmediğini belirten Kara, yaz aylarının daha sıkıntılı geçme ihtimaline vurgu yaptı.

Kara, "Herhangi bir sıkıntının yaşanmaması için Kumdere köyü bölgesindeki su kuyularımızın yanı sıra, yeni su kuyuları açmayı planlıyoruz. Süreci, zorunlu kesintilere gitmeden ve gerekli tüm tedbirleri alarak tamamlamayı hedefliyoruz" dedi.

Doğa ve canlı yaşamı koruma gerekçesi

Kara, barajdan su alımına son verilmesinin gerekçesini şu sözlerle açıkladı: "Barajdan su almaya devam edilmesi durumunda, barajdaki canlı yaşamının ve balıkların zarar göreceği öngörüldüğünden, doğayı ve canlı yaşamını korumak adına bu karar alınmıştır. Bu nedenle Kadıköy Barajı'ndan artık su temini yapılmayacaktır."

Zaman zaman yaşanan kesintilerin nedeni

Açıklamanın sonunda Kara, ilçede zaman zaman yaşanan su kesintilerinin Trakya Elektrik Perakende Satış (TREDAŞ) ekiplerinin bakım ve onarım çalışmaları kapsamında yapılan elektrik kesintileri nedeniyle, şehre su basan pompaların çalışamamasından kaynaklandığını belirtti.

KEŞAN BELEDİYESİ SU İŞLERİ MÜDÜRÜ BEDRİ KARA, İLÇENİN İÇME SUYU İHTİYACININ KARŞILANDIĞI KADIKÖY...

KEŞAN BELEDİYESİ SU İŞLERİ MÜDÜRÜ BEDRİ KARA, İLÇENİN İÇME SUYU İHTİYACININ KARŞILANDIĞI KADIKÖY BARAJI’NDAKİ SUYUN, SADECE BARAJDAKİ CANLILARIN YAŞAMINI İDAME ETTİREBİLECEK SEVİYEYE GELMESİ SEBEBİYLE KADIKÖY ARITMA TESİSİ’NİN TAMAMEN DEVRE DIŞI BIRAKILDIĞINI AÇIKLADI.

EDİRNE'NİN KEŞAN İLÇE MERKEZİNİN İÇME SUYUNUN TEMİN EDİLDİĞİ KADIKÖY BARAJI’NDAKİ ALARM VERMEYE...

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

Demir Holding'e 'Mali Müşavir' Baskını: Hamit Demir Hakkında Naylon Fatura ve Kara Para İddiaları

Levent Gültekin Gözaltına Alındı: Avukatı Çağrı Çetin İlk Açıklamayı Yaptı

2026 Asgari Ücreti Açıklanma Tarihi: 2. Toplantıya İşçi Temsilcileri Katılmadı

DSİ 328 Sözleşmeli Personel Alımı: KPSS ile Başvurular 18-25 Aralık 2025

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sis Altında 1915 Çanakkale Köprüsü: Boğaz Transit Gemilere Kapatıldı
2
MASKİ Hekimhan’da 281,8 milyon TL’lik altyapı yatırımı tamamladı
3
Aysel Şener Global Teacher Prize'te İlk 50'ye Kaldı — Ödülü Kanser ve Kız Çocuklarına Ayıracak
4
İstanbul Boğazı'nda Pus Drone ile Görüntülendi: Hava Kirliliği Endişesi
5
Düzceli Alimler Sempozyumu | Vali Selçuk Aslan: Düzce insan yetiştirmede de zengin
6
Keşan'da Su Alarmı: Kadıköy Barajı'ndan Su Alımı Durdu
7
Osmaniye'de depremi atlatan noter katibi: Ata tohumu, salep ve safran üretimi

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi

2026 Asgari Ücreti Açıklanma Tarihi: 2. Toplantıya İşçi Temsilcileri Katılmadı

Fatih Ürek’ten Kahreden Haber: 'Bitkisel Hayat' İddiası – Yoğun Bakımda

Cavitech Denizcilik'e 7 Milyar TL'lik Sahte Fatura Operasyonu

İlk ve Son 3. Sezon Bombası: Bergüzar Korel ve Timuçin Esen Başrolde

Demir Holding'e 'Mali Müşavir' Baskını: Hamit Demir Hakkında Naylon Fatura ve Kara Para İddiaları

Levent Gültekin Gözaltına Alındı: Avukatı Çağrı Çetin İlk Açıklamayı Yaptı

DSİ 328 Sözleşmeli Personel Alımı: KPSS ile Başvurular 18-25 Aralık 2025

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 500 Sözleşmeli Personel Alımı — Başvurular 18-25 Aralık 2025

RTÜK'ten 'Jasmine'e En Üst Sınırdan Ceza ve Katalogdan Silme Kararı

Emekliye 39.500 TL Piyangosu: 2025 Emekli Promosyonlarında Rekor Yarış

1998-2009 Girişliler: Emeklilik Yaşı 47-50'ye Düştü — EYT'yi Kaçıranlara 7 Formül