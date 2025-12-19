DOLAR
Başkan Şerifoğulları, kelebek hastası 8 yaşındaki Fatma’yı evinde ziyaret etti

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, kelebek hastası 8 yaşındaki Fatma Aydın’ı evinde ziyaret edip hediyeler verdi, kitap dinledi ve moral desteği sağladı.

Yayın Tarihi: 19.12.2025 17:15
Güncelleme Tarihi: 19.12.2025 17:15
Elazığ Belediye Başkanı ve eşi sürpriz ziyarette bulundu

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, eşi Arzu Şerifoğulları ile birlikte, kelebek hastası 8 yaşındaki Fatma Aydının çağrısına kayıtsız kalmadı. Aydın Ailesi’nin evinde gerçekleşen ziyaret, minik Fatma ve yakınlarıyla samimi bir ortamda sürdü.

Evden çıkmakta güçlük yaşayan Fatma, Başkan Şerifoğulları’na yapmış olduğu çağrıda okumaya başladığını ve kendisine kitap okunmasını istediğini belirtmişti. Başkan, Fatma’yı kalabalık ortamlarda yormamak için bizzat evinde ziyaret ederek sürpriz yaptı. Ziyarete Fatma’nın dedesi Ramazan Doğan, öğretmeni Arzu Binay, annesi Gülsüm Aydın ve küçük arkadaşı Elçin Binay de katıldı.

Ziyarette Başkan Şerifoğulları, hediyelerle Fatma’nın yüzünü güldürdü ve küçük kız için şu mesajı verdi: "Senin sağlığın bizim için her şeyden önemli, sen gelemezsen biz sana geliriz".

Hastalığına rağmen eğitimini başarıyla sürdüren Fatma, Başkan ve eşi için kitap okuyarak ziyarette duygulu anlar yaşattı. Programın sonunda, üzerinde "İyi ki varsın Fatma" yazılı pasta kesildi ve aileyle birlikte kutlama yapıldı.

Ziyaret sırasında Başkan Şerifoğulları duygularını şu sözlerle dile getirdi: "Bugün, minik kızımız Fatma’nın çağrısı üzerine kendisi ile bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadık. Fatma, okuma ve yazmayı öğrenmiş. Bize de okuma yaptı. Fatma’nın eğitim hayatını destekleyerek, her zaman yanında olacağız. Kendisini tebrik ediyor, Allah’tan şifa diliyorum".

Belediye Başkanı, Fatma’ya ve ailesine yönelik desteğin süreceğini vurgulayarak, sağlık ve eğitime verilen önemin altını çizdi.

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

