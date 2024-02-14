Akrep burcu: 19-25 Şubat haftası hayatınızda neler olacak?

Akrepler ve Yükselen Akrepler 19-25 Şubat Haftalık Burç Yorumu

Duygu Demir: Sevgili akrep burçları, bu hafta Venüs ve Mars kova burcunda birlikte ilerliyor. Bu, ev ve aile yaşamınızda güzel gelişmelere kapı açacak. Evinizde keyifli zamanlar geçirebilir, ailenizle ve sevdiklerinizle yakınlaşabilirsiniz. Venüs ve Mars, sosyal, flörtöz ve dışa dönük enerjiler taşıyor. Bu da, arkadaşlarınızı evinize davet etmek, evinize yeni eşyalar almak veya evinizi değiştirmek gibi fikirler getirebilir. Evinizde hareketlilik ve dinamizm olacak.

Aşk, Flört ve Cinsellik

Bu hafta aşk hayatınızda da değişimler yaşayacaksınız. Güneş pazartesi günü, Merkür cuma günü balık burcuna geçiyor. Bu, ilgi alanınızı evinizden aşk, flört ve cinsellik konularına kaydıracak. Hobilerinize daha çok zaman ayırabilir, eğlenceli aktiviteler yapabilir, yeni insanlarla tanışabilirsiniz. Kendinizi daha romantik ve flörtöz hissedeceksiniz. Cuma gününden itibaren, aşk hayatınızla ilgili konuşmalar, görüşmeler, paylaşımlar artacak.

İş, Sağlık ve Günlük Yaşam

Bu hafta iş, sağlık ve günlük yaşamınızda da olumlu gelişmeler olabilir. Kiron ve kuzey ay düğümü koç burcunda bir arada bulunuyor. Bu, kadersel olarak size iyileştirici fırsatlar sunabilir. İş ortamınızda, çalışma düzeninizde veya sağlığınızda, bedeninizde bir şeyleri iyileştirmek için küçük veya büyük fırsatlar yakalayabilirsiniz. Nisan ayında bu fırsatlar daha da artacak.

Dolunay ve Sosyal Çevre

Bu haftanın sonunda, cumartesi günü saat 15:30'da akrep burcunda bir dolunay gerçekleşecek. Bu dolunay, hedeflerinize ve sosyal çevrenize odaklanmanızı sağlayacak. Cuma, cumartesi ve pazar günleri, daha detaylı bir analiz yapabilir, mantıklı bir planlama yapabilir, harekete geçebilirsiniz. Yakın çevrenizdeki insanları daha eleştirel bir gözle değerlendirebilir, kimin sizin yanınızda olduğunu, kimin olmadığını, neler olduğunu, neler bittiğini görebilirsiniz. Merkür balık burcunda olduğu için, sosyal çevreniz size aşk ve flört anlamında da avantaj sağlayabilir. Yeni insanlarla tanışabilir, yeteneklerinizi gösterebileceğiniz şeyler yapabilir, sizi mutlu eden kişilerle ve ortamlarla iç içe olabilirsiniz. Bu süreçte, dolunay çok sert etkiler yaratmayacak. Ay ve Jüpiter arasında olumlu bir açı olacak. Bu da, partnerinizden, ilişkinizden, ortaklıklarınızdan maddi veya manevi destek görebileceğiniz anlamına geliyor. Bu geçiş, size keyif verecek. Başak enerjisi normalde detaycı, kuruntulu, kaygılı olabilir, ama siz biraz daha rahat olacaksınız. Sevgili akrep burçları, bu geçişle beraber, önümüzdeki haftalarda aşk, flört, neşe, mutluluk konularını daha çok konuşacağız.