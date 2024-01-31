Akrep burcu 5-11 Şubat 2024 haftalık yorumu: Bu hafta ilişkilerinizi nasıl yönetmelisiniz? Ev ve aile hayatınızda neler olacak?

Duygu Demir: Sevgili Akrepler ve Yükselen Akrepler 5-11 Şubat haftalık yorumunuz

Sevgili akrepler ve yükselen akrepler, bu hafta gökyüzünde oğlak ve kova burçlarının etkisi altındasınız. Oğlak burcunda gerçekleşen Merkür retrosu nedeniyle kendinizi, hayatınızı ve yakınlarınızı yeniden değerlendirdiniz. İletişim ve iş odaklı projelerde bazı değişiklikler ve dönüşümler yaşadınız. Artık ne istediğinizi daha iyi biliyorsunuz ve yakınlarınızla olan ilişkilerinize önem veriyorsunuz. Bu alanda devam etmek isteseniz de, aklınız ve kalbiniz evinize ve ailenize kaymaya başlıyor.

Ev ve Aile Hayatınızda Yeni Başlangıçlar

Bu hafta pazartesi günü Merkür kova burcuna geçiyor ve sizin ev ve aile hayatınızı ilgilendiren konulara odaklanmanızı sağlıyor. Evinizi güzelleştirmek, taşınmak, aile büyükleriyle görüşmek, ev sahibiyle anlaşmak gibi temalar gündeminize gelebilir. Bu konularda çok konuşacak, ailenizi ziyaret edecek, ev bakacak veya değiştireceksiniz. Aklınız ve fikriniz evinizde olacak.

İlişkilerinizde Sürprizler ve Değişimler

Cumartesi günü sabaha karşı boğa burcunda sürprizli bir yeni ay gerçekleşiyor. Bu yeni ay, boğa burcundaki Uranüs ile kare açı yapıyor ve ilişkilerinizde beklenmedik durumlar yaratabiliyor. İlişkilerinizde yeni bir sayfa açmak, yeni bir düzen kurmak, bitirmek veya kopmak gibi seçenekler karşınıza çıkabilir. Belki de son bir buçuk iki yıldır sancılı ve sürüncemede giden ilişkilerinizde artık bir karar vermeniz gerekebilir. Evi değiştirmek, eşle olan problemleri çözmek, evleri ayırmak gibi radikal kararlar alabilirsiniz. Bu kararları alırken, Kastra yıldızının etkisinde kalmayın ve yıkıcı ve öfkeli tepkiler vermeyin. Daha sakin, ılımlı, sabırlı ve uzun vadeli düşünün. Eğer bitirmeniz gereken bir ilişki varsa, bunu yapın ama o anlık öfke ve gerginlikle değil, uzun vadeli planlarınızı göz önünde bulundurarak yapın. İlişkilerinizi doğru yönetmek bu hafta sizin için çok önemli.

Sevgili akrepler, bu hafta ev ve aile hayatınızda yeni başlangıçlar, ilişkilerinizde sürprizler ve değişimler yaşayabilirsiniz. Bu süreçte kendinize iyi bakın ve hayatınızı güzelleştirmek için fırsatları değerlendirin. Sevgilerimle.