Akrep burcu aşkta neler bekler? İşte Akrep kadını ve erkeğinin yaklaşımı

Akrep burcu kadını ve erkeği nasıl davranır?

Akrep burcu kadını ve erkeği, duygusal ve iş hayatlarında nasıl davranırlar? Bu sorunun cevabını, astrolojiye göre Akrep burcunun özelliklerini analiz ederek bulabiliriz. Akrep burcu kadını ve erkeği, tutkulu, güçlü, hırslı, gizemli ve kararlı kişiliklere sahiptirler. Fakat aynı zamanda kıskanç, sahiplenici, intikamcı ve acımasız olabilirler. Akrep burcu kadını ve erkeği, ilişkilerinde ne istediklerini ve nasıl davrandıklarını haritalarındaki Venüs ve Ay’ın burçlarına göre değişiklik gösterebilirler.

Akrep burcu kadınının yaklaşımı

Akrep burcu kadını, partnerinin güçlü ve kararlı olmasını bekler. Zayıf ve kararsız bir eş ya da ortakla uyum sağlayamaz. Zayıflıklara katlanamaz. Tutkulu bir aşk hayatı ister. Hafif ve yüzeysel ilişkiler onu doyurmaz. Duygusal hayatında çok yoğun ve çoğu zaman ya hep ya hiç diyebilecek bir tavır içindedir. Ayrıca cinsellik bu kadının hayatında çok önemli bir rol oynar. Özellikle Venüs de Akrep burcundaysa, daha ateşli ve huzursuz, sahiplenici davranışlar sergileyebilir. Böyle birisi, aldatıldığını fark ederse, intikam almak için elinden geleni yapacak ve affetmeyecek bir tutum sergileyecektir.

Haritasında daha fazla hava elementi olan Akrep burcu kadınları ise duyguları ile yüzleşmekte daha başarılıdırlar ve mantığın öne çıkmasıyla birlikte, iş hayatında daha dayanıklı olurlar. Akrep burcu kadınının hırslı olması onu iş hayatında daha etkili kılar. Rakiplerinin zayıf yönlerini kolayca fark eden bir yeteneğe sahiptirler. Sessiz ve derinden ilerlerler. Maddi konularda akıllı ve tutumlu olmalarına rağmen, ani harcamalar ve tutkulu zevk anlayışları yüzünden, tüm birikimlerini harcayabilirler.

Beraberliklerinde Venüs ve Ay’ın bulunduğu burca da dikkat etmek gerekir. Eğer Venüs Terazi ya da Başak burcundaysa, Akrepin tutkulu ve yoğun yapısı yerine, daha mantıklı ve soğukkanlı bir karakter söz konusudur. Venüs ateş elementinden Yay’daysa bu Akrep burcu kadınları daha maceracı ve deneyimci eğilimlere sahip olabilirler.

İlişkilerde duyguların olumlu yollara yönlendirilmesi bu kadının mutluluğu için çok önemlidir. Akrep sabit bir burç olduğu için, gelip geçici beraberliklerden hoşlanmaz ancak gerçek anlamda ne istediğini bulması ve ilişkilerde güven duyması uzun zaman alabilir. Akrep burcu kadınının daha rahat ve emin olabilmesi için kendini tanımayı öğrenmesi gereklidir. Yeni bir beraberlikte bunun sadece fiziksel bir çekimden mi yoksa, başka diğer nedenlerden ötürü olup olmadığını sorgulamayan Akrep kendini daha sonra ilişkilerin içinde ve mutsuzluk içinde bulabilir. Karşısında güçlü ve kararlı partnerler bulmak ve kimi zaman acımasızlık duygusunu da kontrol etmek zorundadır.

Eğer Akrep burcu kadını hayatında sadece maddi güven ya da fiziksel keyifler peşinde koşuyorsa, bu durum ilerleyen yaşlarda büyük bir mutsuzluk ve kriz sebebi olabilir. Akreplerin hayata karşı daha derin bir anlam ile bağlanmaya büyük bir ihtiyaçları vardır.

Akrep burcu erkeğinin yaklaşımı

Akrep burcu erkeği duygularını çok kolay açıklayan birisi olmayabilir ancak derinliği ve ilişkilerinde tutku arayan eğilimleri ile ilgi çekici bir görünüm sunarlar. Bu erkek çok baskın olma isteğindedir. Maceraperest ve cinselliğe önem veren özellikleri ile beraber bakıldığında, kendisi için uygun bir partnere sahip olup olmadığı evlilik hayatında mutluluk için çok önemlidir. Eğer duygusal aşırılıkları kolayca anlayabilecek birisi değilsiniz, Akrep burcu erkeği ile birlikte olmak sizin için son derece yorucu ve anlaşılması zor bir ilişki olacaktır. Akrep burcu erkeği, soğukkanlı ve son derece kontrollü görünebilir, beraberliğin devamında da kendi fırtınalarını ve endişelerini size açmakta çok rahat olmayabilir.

Bu erkek, gururuna çok düşkündür. Eğer aldatılmışsa, hiç de hoşgörülü davranmayacak ve intikam almak için uğraşacaktır. Eğer astrolojik haritasında hava elementinde eksik varsa beraberliklerinde cinsellik ve sevgi arasında daha fazla kararsız kalabilir ve ikisini de aynı şey olarak algılayabilirler.

Güçlü olmak bu erkek için çok önemlidir. İlişkilerde de aynı şey söz konusudur. Tartışmalarında yeteri kadar mantıklı olmasa da, sizi ikna edebilecek duygusal kararlılığa sahiptir. Genellikle kendi kurallarını uygulama arzusunda olmaları onları zor bir karakter yapabilir.