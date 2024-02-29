Akrep ve Yükselen Akrepler: Bu hafta ilişkilerinizde dikkatli olun! İşte Akrepler için tavsiyeler

Akrep ve Yükselen Akrepler için Burç Yorumu

Mine Ölmez: Akrep ve yükselen akrepler, bu hafta ay dönüşü yaşayacaksınız. Bu da duygusal olarak hassaslaşmanıza ve kendinizi mağdur gibi hissetmenize neden olabilir. Kendinize şunu söyleyin: Ben kimseye kurban olmadım, bana haksızlık yapılmadı. Eğer biri size zarar verdiyse veya öyle sandıysanız, bunu yapmasına siz izin verdiniz. Siz akrep burcusunuz, her şeyi derinlemesine algılıyorsunuz. Kendinizi kandırtmayın. Kendinizi bir kurban olarak görmek yerine, kendinizle yüzleşin ve durumu değerlendirin.

Bu Hafta Geri Çekilin ve Plan Yapın

Akrepler, size tavsiyem, bu hafta sonuna kadar, hatta önümüzdeki salıya kadar, geri çekilin ve plan yapın. Bu arada çok denizli şeylerle karşılaşabilirsiniz. Gizli düşmanlıklar, yalanlar, dolanlar bunlarla karşılaşabilirsiniz. Ya da birileri sizi bir tuzağa düşürmeye çalışıyor olabilir. Mesela biri gelir, sizi konuşturur, siz en kötüsünü söylersiniz, sonra suç sizde kalır. Bu tip ortamlardan uzak durun. Bir kumpasçı gelir, sizi doldurur, kendini rahatlatır, size enerjisini boşaltır, sonra siz suçlu olursunuz. Kimsenin dolduruşuna gelmeyin. Eğer bir işiniz, bir planınız, hayırlı bir durumunuz varsa, bunu kimseye söylemeyin. Ve lütfen sakinliğinizi koruyun. Ne olursa olsun, hafta sonu bir de para konularına çok dikkat edin. Para kayıpları, hırsızlıklar gibi konularda tedbirli olun.

Hafta Sonu İlişkilerinizde Tatsızlıklar Olabilir

Hafta sonu ilişkilerinizde de bir tatsızlık yaşayabilirsiniz. Ya siz birdenbire akrebi farklı görmeye başlarsınız, mesela sadece akrepler dinlemiyordu, partnerleri de dinliyordu. Ya siz artık bu ilişkide kendinizi değerli hissetmiyorsunuz, ya da çok sıkıldınız. Akrep normalde çok tutkuludur, bağlıdır. Ama siz çok sıkıldınız, bir değişiklik yapmak istiyorsunuz. Ya da tersi, akrebin partneri de böyle bir şey söylüyor. Çok sıkıldım, çok baskı yapıyorsun, üstüme çok geliyorsun. Ya da ayrıldığınız kişilerle ilgili, sevgilinizden, eşinizden ayrıldıysanız, çok skandal haberler duyabilirsiniz. Ya da ilişkinizde bir gerçekle yüzleşebilirsiniz. Bu aralar akreplerin üzerine gelmeyin, akrepler siz de sürekli insanların üzerine gitmeyin. Sürekli kızdığınız insanlar size farklı tepkiler verebilir. 29 Şubat - 1 Mart arası geri çekilin. 3-4 Mart’ta da paranıza, ilişkinize sahip çıkın. Eğer gerçekten ilişkide çok baskıcı ve kıskanç tarafsanız, kendinizi dengelemeyi seçin. Çünkü bu sizin ilişkinize de uzun vadede zarar verebilir.

Bunun Dışında Şanslı Konularınız Var

Bunun dışında, ev, aile, mal, mülk konularında şansınız son derece yüksek. Aşk konusunda da bu iniş çıkışları yönetebilirsiniz. Taze aşklara yelken açmak, nişanlanmak, nikahlanmak, yüzüklerin takılması, sevgi dolu gelişmeler çok yakın. Özellikle onlar için de 10 Mart - 14 Mart arası çok verimli ve bereketli gözüküyor. Bebeklerini kucaklarına alabilirler, aşık olabilirler, çocuklarıyla ilgili sevinçli gelişmeler yaşayabilirler. Bu aralar akrepler, çocuklarının sorumluluğunu tek başına da almış olabilirler. Akrep ve yükselen akrepler, tek başıma çocuğu büyüteceğim, bunu nasıl yapacağım, acaba başarabilecek miyim diye düşünüyorsanız, endişelenmeyin. Başarabileceksiniz, hem de çok güzel ödüller alacaksınız. Ya da çocuk sahibi olacaklar, güzel gelişmeler sizi bekliyor. Kutlamalarınız olduğunu düşünüyorum. Sadece beni bir de dinleyin, azıcık geri çekilin, gözlem yapın. Kavga etme zamanı değil, bilgi toplama, gözlem yapma, doğru neyse onu uygulama zamanı. Ya Melik, ya Nur isimlerini size çok tavsiye ederim. En sakin kalan, en avantajlı olan sizsiniz. Diyorsunuz ya, aslında insanı en çok çıldırtan şey, yakınından gelen bir darbe, bir laf, bir söz, bir eylem. O yüzden hep deriz ya, aile olmak, birlikte olmak, aynı çatıda olmak o kadar önemli ki.