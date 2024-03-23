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Akşam ne pişirsem diyenlere tavuklu nohut yemeği tarifi! İftara yarım saatte hazır

Tavuklu nohut yemeği, hem sağlıklı hem de doyurucu ana yemek arayanlara yönelik harika bir seçenektir. İşte, pratik bir şekilde hazırlanan tavuklu nohut yemeği tarifi..

Yayın Tarihi: 23.03.2024 14:30
Güncelleme Tarihi: 23.03.2024 14:30
Akşam ne pişirsem diyenlere tavuklu nohut yemeği tarifi! İftara yarım saatte hazır

Tavuklu nohut yemeği, bilindiği üzere Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerindendir. Bu besleyici ve doyurucu nohut yemeği, kolay hazırlanışıyla göz dolduruyor. Tavuk göğsü ile haşlanmış nohutun, kızarmış soğan ve salçanın eşsiz uyumu enfes bir lezzet yaratıyor. Tavuk suyunu çektikten sonra, hoş kokulu soğan ve yağ karışımında kızartılır. Damak tadınıza göre salça ve nohutu ekleyip sıcak su döküp pişirebilirsiniz. Bu leziz nohut yemeği hem yemeklerin hem de özel davet sofralarının favorisidir. Özellikle taze cacıkla birlikte yenildiğinde sofralara tazelik ve lezzet getiren bir ikili oluşturur. Pratikliği ve lezzetiyle tavuk tariflerinin arasında ilk sıralarda yer alan bu tarif, nohut severlerin favorisi haline gelebilir.

Tavuklu Nohut Yemeği Tarifi

Malzemeler:

2 su bardağı haşlanmış nohut

1 adet tavuk göğsü

3 yemek kaşığı sıvı yağ

1 adet soğan

2 yemek kaşığı salça

1 çay kaşığı tuz

1/2 çay kaşığı karabiber

Tavuklu Nohut Yemeği Tarifi

Hazırlanışı:

Tavuğu küpler halinde kesin ve suyu iyice buharlaşana kadar kızartın. Yağ ve soğanı ekleyip birlikte kavurun.

Tavuklar piştikten sonra salça ve nohutu ekleyin ve biraz daha kavurun. Daha sonra içersinde dilediğiniz kadar sıcak su ekleyin ve kaynatın.

Tavuklu nohut yemeğiniz hazır. Afiyet olsun..

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