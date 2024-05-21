Akşam yemeğinin yanına 5 dakikada hazır etimek tatlısı! Tadına doyulmuyor

Etimek tatlıları, şerbeti ve kremamsı dokusuyla sofralarınıza lezzet katan harika bir tada sahiptir. Pekçok kişinin ekmeğin yerine tercih ettiği Etimek, az malzemeyle eşsiz bir tatlı ortaya çıkarıyor. Sizde bu leziz tatlıyı yapmak istiyorsanız işte adım adım tatlı tarifi.

Pratik ve kolay tatlı tarifleri arayanlara yönelik mükemmel bir seçenek şeklinde tanımlanan Etimek Tatlısı, herkesin favorisi olacaktır. Kolayca bulunabilecek malzemelerle hazırlanan etimek tatlısı, lezzetiyle misafirlerinizi kendine hayran bırakacak. O halde mutfağa gidin ve bu harika tarifi mutlaka deneyin.

Yapımı kolay, lezzetli bir tatlı arıyorsanız Etimek tatlıları tam size göre. Şerbeti ve kremamsı dokusuyla göze ve damağa ziyafet veren bu tatlıyı hemen deneyin.

Etimek Tatlısı Tarifi

Malzemeler:

12 adet etimek (Tuzsuz)

Şerbeti için;

1 bardak şeker

2 bardak su

Muhallebisi için;

2 bardak süt

4 kaşık şeker

3 kaşık un

Yarım yemek kaşığı nişasta

Yarım paket vanilya

Yarım yemek kaşığı tereyağı

Üzeri için;

1 paket krem şanti

1 bardak süt





Hazırlanışı:

Şerbet malzemelerini bir tencerenin içinde kaynatın ve daha sonra soğumaya bırakın. Muhallebi malzemelerini dec geniş bir tencereye alıp karıştırın ve iyice pişirin. Krema ve sütü birlikte çırpın ve soğuması için buzdolabına koyun.

Etimekleri tepsiye dizin. Bol şerbetle ıslatın. Üzerine myuhallebiyi yayın.

Yaklaşık 30 dakika dinlenmeye bırakın. Üzerine taze kremayı sürün ve afiyetle yiyin.

Bu etli tatlı tarifi, hem kolay hem de pratik hazırlanışı nedeniyle herkesin favorisi haline gelecektir. Misafirleriniz için mükemmel bir hediye olan bu tatlı, şerbeti ve kremamsı kıvamıyla herkesi kendine hayran bırakacaktır. Sofranızı şenlendirecek leziz tatlılarımızı mutlaka denemelisiniz. Afiyet olsun!