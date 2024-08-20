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ŞOK Market 21 Ağustos 2024 İndirim Kataloğu Yayımlandı: iPhone, klima, buzdolabı, ve televizyonlarda çok büyük indirim!

ŞOK Market 21 Ağustos 2024 tarihli indirim kataloğu yayımlandı. Bu hafta gıda, temizlik ve kişisel bakım ürünlerinde kaçırılmayacak fırsatlar bekliyor sizi

Yayın Tarihi: 20.08.2024 11:53
Güncelleme Tarihi: 20.08.2024 12:27
ŞOK Market 21 Ağustos 2024 İndirim Kataloğu Yayımlandı: iPhone, klima, buzdolabı, ve televizyonlarda çok büyük indirim!

ŞOK Market, 21 Ağustos 2024 tarihli yeni indirim kataloğunu müşterilerine sunuyor. Her hafta olduğu gibi bu hafta da ŞOK Market, cazip fırsatlar ve indirimli ürünlerle tüketicileri sevindirecek. Geniş ürün yelpazesiyle dikkat çeken 21 Ağustos kataloğu, gıda, temizlik, kişisel bakım ve ev eşyası kategorilerinde yer alan indirimlerle dolu. İşte ŞOK Market’in 21 Ağustos 2024 indirim kataloğunda yer alan ürünler ve detaylar...

ŞOK Market 21 Ağustos 2024 İndirim Kataloğu Yayımlandı: iPhone, klima, buzdolabı, ve televizyonlarda çok büyük indirim!

21 AĞUSTOS ŞOK MARKET İNDİRİMLERİ BAŞLADI

ŞOK Market, 21 Ağustos 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak indirimli ürünleriyle müşterilerini karşılayacak. Haftanın fırsatları ve ekstra ürünler kataloğu, farklı ihtiyaçlara hitap eden geniş bir ürün yelpazesi sunuyor. 27 Ağustos 2024 tarihine kadar geçerli olacak bu indirimler, ŞOK Market'in raflarında yer alacak.

TEMİZLİK ÜRÜNLERİNDE KAÇIRILMAYACAK FIRSATLAR

Bu haftanın öne çıkan kategorilerinden biri de temizlik ürünleri. ŞOK Market, ev temizliği için gerekli olan pek çok üründe cazip indirimler sunuyor. Omo Toz Deterjan 9 Kg, sadece 318 TL fiyatıyla dikkat çekerken, Ace Çamaşır Suyu Klasik 2 Litre 62 TL’den satışa sunulacak. Ayrıca, Domestos çamaşır suyu çeşitleri 750 ml 39,50 TL’den başlayarak raflarda yerini alacak. ŞOK Market’te, temizlik ürünlerinde %25’e varan indirimlerle bütçenizi koruyabilirsiniz.

KİŞİSEL BAKIM ÜRÜNLERİNDE ÖNE ÇIKAN İNDİRİMLER

ŞOK Market, kişisel bakım ürünlerinde de müşterilerine büyük indirimler sunuyor. Eyüp Sabri Tuncer Doğal Zeytinyağlı Şampuan 700 ml 79,90 TL, Head & Shoulders Mentol ve Klasik Şampuan 219 TL, Garnier Makyaj Temizleme Suyu 400 ml ise 92 TL’den satışa sunulacak. Bu ürünlerdeki indirimler, ŞOK Market müşterilerine kaliteli ürünlere uygun fiyatlarla sahip olma imkanı sunuyor.

ŞOK Market 21 Ağustos 2024 İndirim Kataloğu Yayımlandı: iPhone, klima, buzdolabı, ve televizyonlarda çok büyük indirim!

GIDA VE ATIŞTIRMALIK ÜRÜNLERDE FIRSATLAR

Gıda ürünlerinde de cazip fırsatlar ŞOK Market raflarında yerini alacak. Bu hafta, atıştırmalık ürünlerde ve süt ürünlerinde önemli indirimler var. Ülker Pötibör Bisküvi 1 kg 60 TL’den, Ülker 8 Kek Mini Muzlu 65 TL’den satışa sunuluyor. Ayrıca, MİS markalı yoğurt, lor peyniri, tereyağı ve beyaz peynir ürünlerinde de indirimler göze çarpıyor. İçim Kaşar Peyniri 700 g %17 indirimle 229 TL yerine 189 TL’den satışta olacak. Bu ürünlerle mutfak ihtiyaçlarınızı uygun fiyatlarla karşılayabilirsiniz.

ŞOK Market 21 Ağustos 2024 İndirim Kataloğu Yayımlandı: iPhone, klima, buzdolabı, ve televizyonlarda çok büyük indirim!

ŞOK MARKET EKSTRA ÜRÜNLER KATALOĞU

ŞOK Market’in 21 Ağustos kataloğu yalnızca gıda ve temizlik ürünleriyle sınırlı değil. Ekstra ürünler kataloğunda elektronik eşyalardan mobilyaya, dekoratif ürünlerden küçük ev aletlerine kadar birçok farklı ürün yer alıyor. Klima, beyaz eşya, buharlı temizleyici ve televizyon gibi büyük ev aletlerinde cazip fiyatlar sunuluyor. Ayrıca, avizeler, abajurlar, ve çeşitli mobilya ürünleri de katalogda yer almakta.

25 TL VE ÜZERİ ALIŞVERİŞLERDE EKSTRA İNDİRİMLER

ŞOK Market, 25 TL ve üzeri alışverişlerde ekstra indirimler sunarak müşterilerine daha fazla tasarruf etme imkanı tanıyor. Bu kapsamda, Pınar Labne Üçlü Paket 89 TL’den, Selsil Pak Köpük Temizleyici Sprey 500ml 41,50 TL’den satışa sunuluyor. ŞOK Market, bu gibi ekstra indirimlerle her bütçeye uygun seçenekler sunmaya devam ediyor.

ŞOK MARKET 21 AĞUSTOS İNDİRİMLERİNDEN YARARLANMAK İÇİN ACELE EDİN

ŞOK Market’in 21 Ağustos 2024 tarihli indirim kataloğu, 27 Ağustos’a kadar geçerli olacak. Ancak, ürünler sınırlı stoklarla satışa sunulacağından, indirimlerden yararlanmak için acele etmenizde fayda var. ŞOK Market’in sunduğu bu cazip fırsatları kaçırmamak için en yakın mağazayı ziyaret edebilir veya online alışverişle bu fırsatları değerlendirebilirsiniz.

ŞOK Market 21 Ağustos 2024 İndirim Kataloğu Yayımlandı: iPhone, klima, buzdolabı, ve televizyonlarda çok büyük indirim!

ŞOK Market 21 Ağustos 2024 İndirim Kataloğu Yayımlandı: iPhone, klima, buzdolabı, ve televizyonlarda çok büyük indirim!

ŞOK Market 21 Ağustos 2024 İndirim Kataloğu Yayımlandı: iPhone, klima, buzdolabı, ve televizyonlarda çok büyük indirim!

ŞOK Market 21 Ağustos 2024 İndirim Kataloğu Yayımlandı: iPhone, klima, buzdolabı, ve televizyonlarda çok büyük indirim!

ŞOK Market 21 Ağustos 2024 İndirim Kataloğu Yayımlandı: iPhone, klima, buzdolabı, ve televizyonlarda çok büyük indirim!

ŞOK Market 21 Ağustos 2024 İndirim Kataloğu Yayımlandı: iPhone, klima, buzdolabı, ve televizyonlarda çok büyük indirim!

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