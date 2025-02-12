Ayasofya'nın Gelir İddialarına Yalanlama

Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden Açıklama

Son günlerde gündeme gelen Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin galeri katından elde edilen gelirden devlete pay aktarılmadığı iddialarına Vakıflar Genel Müdürlüğü yanıt verdi.

Gerçek Olmayan İddialar

Vakıflar Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bu iddiaların tamamının gerçek dışı olduğunu belirtti. Açıklamada, "Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, ecdat yadigarı olarak Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yönetilmektedir. Gelirleri, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün hesaplarında yer almakta ve Sayıştay tarafından denetlenmektedir," ifadelerine yer verildi.

Açıklamanın Önemi

Bu açıklama, Ayasofya'nın gelirleri ile ilgili spekülasyonları sona erdirecek niteliktedir. Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün yönetimi altındaki bu tarihi yapının kayıtları ve denetimleri, kamuoyunun her zaman doğru bilgilere ulaşmasını amaçlamaktadır.