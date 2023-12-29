Balık ve Yükselen Balıklar, 2024 yılında sizi neler bekliyor?

AYGÜL AYDIN: 2024 BALIK VE YÜKSELEN BALIK BURÇ YORUMLARI

Oğlak ve Yükselen Oğlak Burcu yorumu 2024 Tutulmalar, Satürn, Jüpiter ve Uranüs’ün Etkisiyle Hayatınızda Neler Değişecek?

Sevgili Balıklar, 2024 senesi Satürn Balık burcunda tam anlamıyla başlayacağınız bir sene. 2023 senesi çok zor geçti. Şimdi sizin için bu sene şov başlıyor diyebiliriz. Önemli adımlar atacağınız, önemli kararlar alacağınız, yenilikler içerisine gireceğiniz bir yıl olacak. Geçmiş senelerde çok fazla beraber olmak istediğiniz insanla bu sene hiç olmak istemediğinizi göreceğiniz bir sene olacak. Yer değişiklikleri, aile ile ilgili problemler sizi çok fazla köşeye sıkıştırmış olabilir ama gerçeklerle sonuç itibari ile yüzleşiyorsunuz.

2024 Balık Burcu Genel Özellikleri

''21 Ocak'ta Plüton, Kova burcuna geçiyor'' bu da sizin 12. evinize geçiş yapacak. Kontrolü tamamen kendi elinize almak istediğiniz bir süreç yaşayabilirsiniz. Özel bir burçtur Balık burcu 12 Burç'un en sonuncusu, en bilgesi, en olgunu, yaşanmışlıkları en iyi kabul edenidir. Jüpiter-Boğa ve Uranüs-Boğa Balık burcunu, çok güzel bir şekilde destekledi ve Mayıs ayına kadar da desteklemeye devam edecek. Mayıs ayında Jüpiter, İkizlere geçecek. Mayısa kadar işlerinizi çok güzel yoluna koyabilirsiniz. 26 Mayısa kadar mümkün oldukça işlerinizi yoluna koymak için harekete geçmelisiniz. Neptün, Balık burcunda ileri hareketine bu sene güzel bir şekilde devam edecek bu da sizin 1. evinizde yani neyi istemediğinizi çok iyi bilerek ilerlediğiniz bir seneye başlıyorsunuz. Satürn'ün Balık burcunda olması, Şiron'un 2. evinizde olması, parasal ve finansal kazançlarınızı çok önemseyeceksiniz. Önceden paraya çok değer vermiyordunuz ama uzun süredir para'nın ne kadar da önemli olduğunu gördünüz. Bu sene para kazanmak istiyorsanız bunun için zemin hazırlayacaksınız ve asıl kazancı 2025 senesinde elde edeceksiniz.

2024 Balık Burcu Tutulmaları

''Ay Düğümleri 2024 boyunca Koç-Terazi aksında ilerlemeye devam ediyor'' ''25 Mart saat 10.13'te Terazi burcunda 5. derecede bir Ay Tutulması gerçekleşiyor'' burada kazanç kapıları açılacak ve yeni ödemeler aldığınız bir zaman dilimi olurken, ''8 Nisan saat 21.18'de Koç burcunda 19. derecede bir Güneş Tutulması gerçekleşecek'' yine ekonomik açıdan kazançlarınızın tam netleşmesi dediğimiz zamanlar olabilir. Bir para, giriş çıkışı olabilir. ''18 Eylül saat 05.45'te Balık burcunda 25. derecede bir Parçalı Ay Tutulması gerçekleşiyor'' hayatınızın en değişeceği nokta burası olacak.

2024 Balık Burcu Aşk ve İlişkileri

Ağustos ayında Başak burcundan Aslan burcuna giden bir Merkür gerilemesi olacak. Yaz aylarında, ilişkileriniz, evlilik hayatınız, duygusal dünyanız ile ilgili sarsıcı olaylara dikkat edin. Ağustos ayı da bu bağlamda önemli olacak. Ağustos ayında bir kadın figürü ile tartışma, işten ayrılma gibi konular gündeminizde olabilir bu konulara dikkat etmelisiniz. 2024 senesi hayatınız ile ilgili en sağlam kararları vereceğiniz seneleden bir tanesi olacak. 2025 ve 2026 senesinden bir verim almak istiyorsanız bunun temelini 2024 senesinde atacaksınız. Eğer evli bir Balık burcuysanız, evliliğiniz ile ilgili sınanabilirsiniz. Boşanma gibi durumlar söz konusu değilken birden gündeminize gelebilir. Evlilik kararı verebilirsiniz ama Satürn geçişinde yapacağınız evliliklere dikkat etmelisiniz. Bu geçişte yapcağınız evlilikler, çok fazla sorumluluk almanız gereken, baskılayan bir evlilik olacağını unutmayın. Parasal anlamda çok huzur bulabileceğiniz ve aynı zamanda çok romantik bir sene içerisinde olacaksınız.

2024 Balık Burcu Sağlığı

Yılın 2. yarısından sonra sağlık sorunlarınıza dikkat edin. 2023'ten kalan sağlık sorunlarınız varsa özellikle 18 Eylülden sonra sağlık ile ilgili konuları çok güzel bir şekilde tamamlayabilirsiniz. Zorda olsa bu yıl kalıcı başarılar ve kazançlarınız olacak.