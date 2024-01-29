MSB duyurdu! En az ilköğretim mezunu yüksek maaşlı sözleşmeli er alımı başladı! Tıkla başvur

Sözleşmeli Er Olmak İsteyenler Dikkat! MSB Başvuru Sürecini Başlattı

Milli Savunma Bakanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde görev yapacak sözleşmeli er alımı için başvuru sürecini duyurdu. Başvuru şartları, tarihleri ve süreci haberimizde.

MSB Sözleşmeli Er Alımı Başvuruları Nasıl Yapılacak?





Milli Savunma Bakanlığı, resmi X hesabından yaptığı paylaşımla, Kara Kuvvetleri Komutanlığı 2024 yılı 2024/1 Dönemi Sözleşmeli Er Temin Faaliyeti başvurularının 11 Şubat 2024 tarihine kadar personel temin sitesi üzerinden devam ettiğini duyurdu.

Sözleşmeli er olmak isteyen adaylar, e-Devlet üzerinden giriş yaparak “bilgilerim” kısmını doldurduktan sonra tercih ekranına yönlendirilecek. Başvuru Programı Kullanma Talimatında belirtilen esaslar dahilinde çevrimiçi (online) başvuru yapabilecek. TIKLA BAŞVUR

MSB Sözleşmeli Er Alımı İçin Aranan Şartlar Neler?

Kara Kuvvetleri Komutanlığı sözleşmeli er alımı için adaylardan aranan genel şartlar şöyle:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Kamu haklarından mahrum olmamak,

Herhangi bir suç hükümlülüğü olmamak,

Taksirli suçlar hariç olmak üzere bir suçtan bir ay veya daha fazla hapis cezası ile mahkûm olmamak,

Herhangi bir Terör üyeliği olmamak veya bulaşmamış olmak,

Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde Sözleşmeli Erler için belirtilen şartları taşımak,

En az ilköğretim mezunu olmak,

20 yaşını tamamlamış ve 25 yaşından büyük olmamak,

Askerlik hizmetini erbaş ve er olarak tamamlamış olanlar, 1 Ocak 1999 tarihinden sonra doğmuş olmak,

Askerlik hizmetine başlamamış veya tamamlamamış olanlar, 1 Ocak 1999 ile 31 Aralık 2004 tarihleri arasında doğmuş olmak,

Nitelik belgesine sahip olmak,

Belirtilen boy ve kilo ölçülerine uygun olmak.

MSB Sözleşmeli Erler Ne Kadar Maaş Alacak?





Sözleşmeli erler, görev sürelerine ve kıdemlerine göre farklı maaşlar alacak. 2024 yılı temmuz zammına kadar bir sözleşmeli erin maaşı en düşük 34 bin 200 lira, en yüksek ise 53 bin 900 lira olacak. Sözleşmeli erler, ayrıca görev sürelerine bağlı olarak ikramiye de alabilecek. İlk hizmet yılında ayrılanlara 97 bin 600 lira, 7’nci hizmet yılı sonunda ayrılanlara 966 bin 375 lira ikramiye ödenecek.

MSB Sözleşmeli Er Nedir? Kime Denir?

Sözleşmeli erbaş ve er; vatani görevini yapmakta olan yükümlü erbaş ve erlerin yapmış oldukları görevleri yerine getirmek için belirli bir ücret karşılığı 6191 Sayılı Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanunu esaslarına göre istihdam edilen, erbaş ve er kadrolarında görev yapan asker kişidir.

Sözleşmeli er adayları ön sözleşme yapılarak askerî eğitime alınır. Askerî eğitimi başarı ile tamamlayanlarla, yetkili komutanlıklarca dört yıldan fazla olmamak kaydıyla en az üç yıllık sözleşme yapılır. Müteakip sözleşmeler, bir yıldan az, üç yıldan fazla olmamak şartıyla azami yedi yıllık hizmet süresi sonuna kadar uzatılabilir. Sözleşmeli erbaş ve erler, sözleşme süreleri sona ermeden sözleşmelerini tek taraflı olarak feshedemezler.