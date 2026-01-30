Akyaka'da deniz kahverengiye döndü

Muğla'nın Akyaka Mahallesi'nde sağanak yağış ve fırtına sonucu dağlardan gelen çamurlu sular denize karıştı, Akyaka ve Gökçe Sahili'nde deniz kahverengiye döndü.

Yayın Tarihi: 30.01.2026 14:48
Güncelleme Tarihi: 30.01.2026 14:50
Sağanak yağış ve fırtına etkisini sürdürüyor

Muğla'da etkili olan sağanak yağış ve fırtına sonrası, "Sakin Kent" unvanına sahip dünyaca ünlü Ula'nın Akyaka Mahallesi'nde denizin rengi kahverengiye döndü.

Özellikle Akyaka ve Gökçe Sahili'nde dağlardan gelen çamurlu suların denize karışmasıyla birlikte mavi renge sahip deniz suyu kahverengiye büründü. Fırtına nedeniyle oluşan dalgalar ise mendirek ve Akyaka Sahili'nde deniz seviyesinin yükselmesine yol açtı.

Bölgede yağış ve fırtınanın etkisini sürdürmesi bekleniyor.

