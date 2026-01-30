Akyaka'da deniz kahverengiye döndü
Sağanak yağış ve fırtına etkisini sürdürüyor
Muğla'da etkili olan sağanak yağış ve fırtına sonrası, "Sakin Kent" unvanına sahip dünyaca ünlü Ula'nın Akyaka Mahallesi'nde denizin rengi kahverengiye döndü.
Özellikle Akyaka ve Gökçe Sahili'nde dağlardan gelen çamurlu suların denize karışmasıyla birlikte mavi renge sahip deniz suyu kahverengiye büründü. Fırtına nedeniyle oluşan dalgalar ise mendirek ve Akyaka Sahili'nde deniz seviyesinin yükselmesine yol açtı.
Bölgede yağış ve fırtınanın etkisini sürdürmesi bekleniyor.
AKYAKA’DA DENİZİN RENGİ KAHVERENGİYE DÖNDÜ