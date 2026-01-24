Bitlis'te Kar Alarmı: 124 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı

Bitlis'te yoğun kar ve fırtına nedeniyle 124 köy yolu ulaşıma kapandı; kentte kar kalınlığı yüksek kesimlerde 4 metreyi aştı. Ekipler karla mücadeleyi sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 24.01.2026 15:34
Güncelleme Tarihi: 24.01.2026 15:51
Bitlis'te Kar Alarmı: 124 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı

Bitlis'te Kar Alarmı: 124 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı

Bitlis'te günlerdir aralıklarla etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. İl genelinde artan kar ve fırtına nedeniyle birçok nokta ulaşıma kapandı, kent merkezinde ve yüksek kesimlerde ciddi birikimler oluştu.

Kapanan köy yolları ve ulaşım

Kar yağışı ve etkili tipi sonrası 124 köy yolu ulaşıma kapandı. Ulaşımda aksamalar yaşanırken, yerel yönetimler ve ekipler kapanan yolların açılması için seferber oldu.

Karla mücadele çalışmaları

Valilikten yapılan açıklamada, dünden beri etkili olan soğuk hava ve fırtına nedeniyle ulaşıma kapalı olan köy yollarının açılması için il özel idaresine ait 10 ayrı şantiyede bulunan 70 iş makinesi ve 90 personel ile karla mücadele çalışmalarının aralıksız sürdürüldüğü belirtildi. Kent merkezinde ise Bitlis Belediyesi'ne ait 50 iş makinesi ve 70 personel ile açma ve genişletme çalışmaları devam ediyor. Ekipler, kaldırımlardaki karları rotatiflerle temizlerken, iş makinesinin giremediği alanları küreklerle açıyor.

Meteoroloji verileri

Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, Bitlis'te Aralık ayından bugüne kadar yağan toplam kar kalınlığını 4,36 metre olarak bildirirken, yerdeki kar kalınlığını da 160 santimetre olarak açıkladı. Kent merkezinde kar kalınlığının 2, yüksek kesimlerde ise 4 metreyi aştığı kaydedildi. Yetkililer, kar yağışının bölgeyi terk ettiğini, yerini soğuk havaya bırakacağının altını çizdi.

BİTLİS’TE GÜNLERDİR ARALIKLARLA ETKİSİNİ SÜRDÜREN YOĞUN KAR YAĞIŞI, HAYATI OLUMSUZ ETKİLEMEYE...

BİTLİS’TE GÜNLERDİR ARALIKLARLA ETKİSİNİ SÜRDÜREN YOĞUN KAR YAĞIŞI, HAYATI OLUMSUZ ETKİLEMEYE DEVAM EDİYOR.

BİTLİS’TE GÜNLERDİR ARALIKLARLA ETKİSİNİ SÜRDÜREN YOĞUN KAR YAĞIŞI, HAYATI OLUMSUZ ETKİLEMEYE...

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

İLGİLİ HABERLER

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Serik'te Sağanak: Mahsur Kalan 4 Köpek İş Makinesiyle Kurtarıldı
2
Ali Gaffar Okkan Diyarbakır'da Şehadetinin 25. Yılında Anıldı
3
Türk Ocakları Balıkesir Şubesi 16. Olağan Genel Kurulu: Oğuz Atan Güven Tazeledi
4
Tarihi Kapalı Çarşı’nın Restorasyonu Tamamlanıyor — Başkan Görgel
5
Yüksekova'da Kurtlar İlçe Merkezine İndi
6
Bitlis'te Kar Alarmı: 124 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları