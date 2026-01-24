Bitlis'te Kar Alarmı: 124 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı

Bitlis'te günlerdir aralıklarla etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. İl genelinde artan kar ve fırtına nedeniyle birçok nokta ulaşıma kapandı, kent merkezinde ve yüksek kesimlerde ciddi birikimler oluştu.

Kapanan köy yolları ve ulaşım

Kar yağışı ve etkili tipi sonrası 124 köy yolu ulaşıma kapandı. Ulaşımda aksamalar yaşanırken, yerel yönetimler ve ekipler kapanan yolların açılması için seferber oldu.

Karla mücadele çalışmaları

Valilikten yapılan açıklamada, dünden beri etkili olan soğuk hava ve fırtına nedeniyle ulaşıma kapalı olan köy yollarının açılması için il özel idaresine ait 10 ayrı şantiyede bulunan 70 iş makinesi ve 90 personel ile karla mücadele çalışmalarının aralıksız sürdürüldüğü belirtildi. Kent merkezinde ise Bitlis Belediyesi'ne ait 50 iş makinesi ve 70 personel ile açma ve genişletme çalışmaları devam ediyor. Ekipler, kaldırımlardaki karları rotatiflerle temizlerken, iş makinesinin giremediği alanları küreklerle açıyor.

Meteoroloji verileri

Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, Bitlis'te Aralık ayından bugüne kadar yağan toplam kar kalınlığını 4,36 metre olarak bildirirken, yerdeki kar kalınlığını da 160 santimetre olarak açıkladı. Kent merkezinde kar kalınlığının 2, yüksek kesimlerde ise 4 metreyi aştığı kaydedildi. Yetkililer, kar yağışının bölgeyi terk ettiğini, yerini soğuk havaya bırakacağının altını çizdi.

BİTLİS’TE GÜNLERDİR ARALIKLARLA ETKİSİNİ SÜRDÜREN YOĞUN KAR YAĞIŞI, HAYATI OLUMSUZ ETKİLEMEYE DEVAM EDİYOR.