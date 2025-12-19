Akyazı’da Altyapı Tamamlandı: Altındere Osmanağa’ya Sıcak Asfalt

Akyazı’da altyapı tamamlandı, sıcak asfalt serimi başladı

Altındere Osmanağa Mahallesi’nde üstyapı çalışmaları hız kazandı

Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde yürüttüğü yol yenileme ve bakım çalışmalarına Akyazı’da devam ediyor. Altyapı çalışmaları sona eren güzergahlarda sıcak asfalt serimi başlatıldı.

Altındere Osmanağa Mahallesi’nde yürütülen içme suyu ve kanalizasyon çalışmaları Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) tarafından tamamlandı. Altyapı nedeniyle bozulan yolların yenilenmesi için üstyapı çalışmalarına geçildi.

Çalışmaları yürüten ekipler, Büyükşehir Belediyesi ile koordineli olarak Akyazı Belediyesi iş birliğinde mahallenin bin 500 metrelik ana güzergahını sıcak asfaltla kaplıyor.

Yetkililer, çalışmaların kısa sürede tamamlanarak yolun vatandaşların hizmetine sunulmasının hedeflendiğini bildirdi.

