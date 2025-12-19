Bandırma Karaçalılık’ta 350 Atkestanesi Toprakla Buluştu

Bandırma'ya 2021 yılında bağlanarak kentin 55’inci kırsal mahallesi olan Karaçalılık'ta, çevre düzenlemesi ve yeşil alanların artırılması amacıyla fidan dikim etkinliği düzenlendi.

Mahalle girişinde gerçekleştirilen çalışmada 350 adet köklü, çok yıllık atkestanesi ağacı toprakla buluşturuldu.

Uygulama Alanı ve Teknik Detaylar

Dikim, Bandırma ilçe merkezine 33 kilometre uzaklıktaki mahallede; mahalle girişinin iki yönünde karşılıklı olarak yaklaşık 1 kilometrelik alan boyunca gerçekleştirildi. Bandırma Orman İşletme Müdürlüğü ve Manyas Şefliği ekipleri, fidanların belirlenen aralıklarla dikimi için sahada çalıştı.

Dikimi yapılan fidanların atkestanesi türünde olduğu ve rootball (ketene sarılı köklü) kap sistemiyle hazırlandığı bildirildi.

Katılımcılar ve Amaç

Etkinliğe Bandırma Orman İşletme Müdürü Hasan Açık, Karaçalılık Mahalle Muhtarı Mehmet Evre, mahalle sakinleri ve öğrenciler katıldı. Öğrencilerin de dikime dahil edilmesiyle, çevre bilincinin küçük yaşlardan itibaren kazandırılmasının önemi vurgulandı.

