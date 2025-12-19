Aydın'ın Sesi: Yarım Asırlık Müezzin Hafız Güngör Mengi Vefat Etti

Vefatı ve Cenaze

Aydın’ın en ünlü müezzinlerinden biri olan Hafız Güngör Mengi, yarım asır boyunca minarelerden yükselen sesiyle kentte iz bıraktı. Görev yaptığı yıllarda ve emeklilik sonrası gönüllü olarak sürdürdüğü müezzinlik hizmetiyle tanınan Güngör Hoca, yıllarca görev yaptığı Eski Yeni Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Hayatı ve Hizmeti

Gözleri görmediği için öğrenim hayatı zorluklarla geçen Hafız Güngör Mengi, hafız olma azmi ve kararlılığıyla biliniyordu. Yıllarca Aydın’ın çeşitli camilerinde görev yapan Mengi, kıraat-ı ve sesinin güzelliğiyle cemaatin gönlünde ayrı bir yer edindi. Son aylarda yaşlılığa bağlı bazı rahatsızlıklar yaşadığı öğrenildi.

Gözleri görmemesine rağmen şehrin dört bir yanındaki camileri dolaşıp müezzinlik görevini sürdüren Hafız Güngör Mengi, Aydın’da kılınan cenaze namazının ardından Köşk Baklaköy Mezarlığı’nda toprağa verildi.

