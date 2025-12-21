DOLAR
42,8 0%
EURO
50,14 0%
ALTIN
5.972,47 0%
BITCOIN
3.797.851,61 -0,58%

Alaca Belediyesi'nden Kadınlara Özel Gece: Eğlence Dolu Buluşma

Alaca Belediyesi'nin düzenlediği gecede kadınlar, Oktay Bolat, Fatih Öztürk ve Tuğçe Kılıç'ın sahne aldığı programda şarkılarla stres attı.

Yayın Tarihi: 21.12.2025 14:08
Güncelleme Tarihi: 21.12.2025 14:08
Alaca Belediyesi'nden Kadınlara Özel Gece: Eğlence Dolu Buluşma

Alaca Belediyesi'nden Kadınlara Özel Gece

Alaca'da kadınlara yönelik sosyal etkinlikte coşku vardı

Alaca Belediyesi tarafından düzenlenen gece, ilçedeki kadınları bir araya getirdi. İlçedeki düğün salonunda gerçekleştirilen programda katılımcılar şarkılar eşliğinde doyasıya eğlendi ve stres atma fırsatı buldu.

Sanatçılar: Oktay Bolat, Fatih Öztürk ve Tuğçe Kılıç sahne alarak gecenin coşkusunu yükseltti. Kadınlar şarkılara eşlik ederek gönüllerince eğlendi.

Alaca Belediye Başkanı Şerif Arslan programın açılış konuşmasında şu ifadeleri kullandı: "Hanım kardeşlerimin her alanda daha güçlü, daha donanımlı ve daha aktif olması bizler için çok önemli. Sizlerin gelişimi için sosyal ve kültürel projelerimizi kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz. Bu güzel atmosferi paylaşan tüm analarımıza, ablalarımıza ve kardeşlerime teşekkür ediyorum".

ÇORUM’UN ALACA İLÇESİNDE BELEDİYE TARAFINDAN DÜZENLENEN "KADINLARA ÖZEL EĞLENCE GECESİ" YOĞUN...

ÇORUM’UN ALACA İLÇESİNDE BELEDİYE TARAFINDAN DÜZENLENEN "KADINLARA ÖZEL EĞLENCE GECESİ" YOĞUN KATILIMLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ. GECEDE SAHNE ALAN SANATÇILARIN ŞARKILARIYLA GÖNÜLLERİNCE EĞLENEN KADINLARA SESLENEN BELEDİYE BAŞKANI ŞERİF ARSLAN, "KADINLARIMIZIN GÜCÜ, ALACA’NIN GÜCÜDÜR" DEDİ.

ÇORUM’UN ALACA İLÇESİNDE BELEDİYE TARAFINDAN DÜZENLENEN "KADINLARA ÖZEL EĞLENCE GECESİ" YOĞUN...

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

Fatih Ürek’ten Kahreden Haber: 'Bitkisel Hayat' İddiası – Yoğun Bakımda

DSİ 328 Sözleşmeli Personel Alımı: KPSS ile Başvurular 18-25 Aralık 2025

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 500 Sözleşmeli Personel Alımı — Başvurular 18-25 Aralık 2025

Demir Holding'e 'Mali Müşavir' Baskını: Hamit Demir Hakkında Naylon Fatura ve Kara Para İddiaları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
76 yaşındaki koleksiyoner 40 yıllık para koleksiyonunu Gazze için satacak
2
Bingöl'de 2025 Aile Yılı: Genç ve Ailelere Farkındalık Konferansları
3
Kırklareli'de Şehit Astsubay Göktan Özüpek İçin Mevlit Okutuldu
4
Gaziantep'te Baba-Oğul 45 Yıldır Kalaycılığı Yaşatıyor
5
İncirliova'da Fidan Dikimi: Başkan Kaya "Her fidan yarınlara bırakılan yeşil miras"
6
İncirliova'da Ulaşım Konforu Artıyor: İstiklal Mahallesi'nde Sıcak Asfalt
7
Fırat-OSB İsale Hattı açıldı: Gaziantep OSB'ye günlük 120 bin metreküp su

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

1 Ocak 2026: Marmaray, Başkentray, İZBAN Ücretsiz — İstanbul, Ankara, İzmir Kararı

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi

2026 Asgari Ücreti Açıklanma Tarihi: 2. Toplantıya İşçi Temsilcileri Katılmadı

Fatih Ürek’ten Kahreden Haber: 'Bitkisel Hayat' İddiası – Yoğun Bakımda

Cavitech Denizcilik'e 7 Milyar TL'lik Sahte Fatura Operasyonu

İlk ve Son 3. Sezon Bombası: Bergüzar Korel ve Timuçin Esen Başrolde

Demir Holding'e 'Mali Müşavir' Baskını: Hamit Demir Hakkında Naylon Fatura ve Kara Para İddiaları

Levent Gültekin Gözaltına Alındı: Avukatı Çağrı Çetin İlk Açıklamayı Yaptı

DSİ 328 Sözleşmeli Personel Alımı: KPSS ile Başvurular 18-25 Aralık 2025

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 500 Sözleşmeli Personel Alımı — Başvurular 18-25 Aralık 2025