Alaca Belediyesi'nden Kadınlara Özel Gece: Eğlence Dolu Buluşma

Alaca Belediyesi'nden Kadınlara Özel Gece

Alaca'da kadınlara yönelik sosyal etkinlikte coşku vardı

Alaca Belediyesi tarafından düzenlenen gece, ilçedeki kadınları bir araya getirdi. İlçedeki düğün salonunda gerçekleştirilen programda katılımcılar şarkılar eşliğinde doyasıya eğlendi ve stres atma fırsatı buldu.

Sanatçılar: Oktay Bolat, Fatih Öztürk ve Tuğçe Kılıç sahne alarak gecenin coşkusunu yükseltti. Kadınlar şarkılara eşlik ederek gönüllerince eğlendi.

Alaca Belediye Başkanı Şerif Arslan programın açılış konuşmasında şu ifadeleri kullandı: "Hanım kardeşlerimin her alanda daha güçlü, daha donanımlı ve daha aktif olması bizler için çok önemli. Sizlerin gelişimi için sosyal ve kültürel projelerimizi kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz. Bu güzel atmosferi paylaşan tüm analarımıza, ablalarımıza ve kardeşlerime teşekkür ediyorum".

