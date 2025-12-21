DOLAR
Alaca'da hayırsever çift 230 bin liralık veresiye borcunu ödeyerek 50 ailenin borcunu sildi

Çorum'un Alaca ilçesinde hayırsever genç çift, mahalle bakkalındaki 230 bin liralık veresiye borcunu ödeyerek 50 ailenin borcunu kapattı.

Yayın Tarihi: 21.12.2025 13:24
Güncelleme Tarihi: 21.12.2025 13:24
Alaca'da hayırsever çift 230 bin liralık veresiye borcunu ödeyerek 50 ailenin borcunu sildi

Alaca'da hayırsever çift 230 bin liralık veresiye borcunu ödeyerek 50 ailenin borcunu sildi

Mahalle bakkalının veresiye defteri genç çiftin desteğiyle kapandı

Çorum’un Alaca ilçesinde 35 yıldır bakkallık yapan Yasin Yurt’un dükkanına giden ve kimliğinin gizli tutulmasını isteyen genç çift, kısa süre önce hayatını kaybeden anneleri için hayır yapmak istediklerini söyleyerek veresiye defterini almak istedi.

Yaklaşık bir saat süren hesaplamanın ardından 50 kişiye ait toplam 230 bin liralık borç olduğu belirlendi. Genç hayırsever çift, tüm borcu ödeyerek veresiye defterlerini satın aldı.

"50 kişinin borcu bir anda silindi"

Yaşananları anlatan bakkal Yasin Yurt, "İki genç geldi, karı koca olduklarını söylediler. Genç arkadaşımız annesinin vefat ettiğini ve onun hayrına borç defterini kapatmak istediğini söyledi. Toplam borcu hesaplamam için bir saat süre istedi. Geri geldiğinde rakamı söyledim, hiç tereddüt etmeden ’tamam, defterlerin ikisini de satın alıyorum’ dedi ve borcu ödedi. 50 kişinin borcu bir anda silindi" dedi.

Herkes borcu ödeyen gencin annesine dualar etti

Borçların kapanmasının ardından mahalle halkına durumu sosyal medya üzerinden duyurduğunu söyleyen Yurt, "Paylaşım kısa sürede yayıldı. Herkes borcu ödeyen gencin annesine dualar etti. Tekrar gelen müşterilerimiz borçlarını sorduklarında kapandığını öğrenince hem şaşırdılar hem de çok mutlu oldular. Özellikle kış şartlarında bu yardım ilaç gibi geldi. Daha önce küçük ödemeler görmüştüm ama böylesine büyük bir meblağın toplu ödenmesiyle ilk kez karşılaştım" diye konuştu.

VERSİYE DEFTERİNDE BULUNAN BROÇALARIN KAPATILMASINDAN GÖRÜNTÜ

VERSİYE DEFTERİNDE BULUNAN BROÇALARIN KAPATILMASINDAN GÖRÜNTÜ

BAKKAL ESNAFTAN GÖRÜNTÜ

