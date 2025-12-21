Tavas Belediyesi'nden Fırlayış Ailesine Konteyner Ev Desteği

Denizli’nin Tavas ilçesine bağlı Güzelköy Mahallesi'nde yaşayan Fırlayış ailesi'nin evi, 16 Aralık Salı günü elektrik hattından çıkan yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.

Geçici barınma desteği

Tavas Belediyesi, evi kullanılamaz hale gelen aileye geçici barınma sağlamak üzere konteyner ev desteği ile yanıt verdi. Konteyner ev, ailenin evi yeniden kullanılabilir hale gelinceye kadar barınma ihtiyacını karşılayacak.

Başkan Tatık'tan geçmiş olsun mesajı

Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, yangında evlerini kaybeden aileye geçmiş olsun dileklerini ileterek şunları söyledi:

"Herhangi bir can kaybı ve yaralanmanın yaşanmamış olması en büyük tesellimizdir. Yangından etkilenen ve evi kullanılamaz hale gelen vatandaşımızın temel ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik gerekli aksiyonlar alınmıştır. Vatandaşımız Cüneyt Fırlayış’a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, her zaman yanında olduğumuzu bir kez daha ifade ediyoruz"

DENİZLİ’NİN TAVAS İLÇESİNDE ELEKTRİK HATTINDAN ÇIKAN YANGINDA EVLERİ KULLANILAMAZ HALE GELEN FIRLAYIŞ AİLESİNE TAVAS BELEDİYESİ TARAFINDAN GEÇİCİ BARINMAYI SAĞLAMAK İÇİN KONTEYNER EV DESTEĞİ VERİLDİ.