Tavas Belediyesi'nden Fırlayış Ailesine Konteyner Ev Desteği

Tavas Belediyesi, Güzelköy'de yangında evi kullanılamaz hale gelen Fırlayış ailesine geçici barınma amacıyla konteyner ev desteği sağladı.

Yayın Tarihi: 21.12.2025 12:53
Güncelleme Tarihi: 21.12.2025 12:53
Denizli’nin Tavas ilçesine bağlı Güzelköy Mahallesi'nde yaşayan Fırlayış ailesi'nin evi, 16 Aralık Salı günü elektrik hattından çıkan yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.

Geçici barınma desteği

Tavas Belediyesi, evi kullanılamaz hale gelen aileye geçici barınma sağlamak üzere konteyner ev desteği ile yanıt verdi. Konteyner ev, ailenin evi yeniden kullanılabilir hale gelinceye kadar barınma ihtiyacını karşılayacak.

Başkan Tatık'tan geçmiş olsun mesajı

Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, yangında evlerini kaybeden aileye geçmiş olsun dileklerini ileterek şunları söyledi:

"Herhangi bir can kaybı ve yaralanmanın yaşanmamış olması en büyük tesellimizdir. Yangından etkilenen ve evi kullanılamaz hale gelen vatandaşımızın temel ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik gerekli aksiyonlar alınmıştır. Vatandaşımız Cüneyt Fırlayış’a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, her zaman yanında olduğumuzu bir kez daha ifade ediyoruz"

